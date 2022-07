Gute Laune und Fitness garantiert

Frühmorgens gibt es viel zu tun im Hallenfreibad. Bios die Frühschwimmer eintrudeln, hat Schwimmmeisterin Frauke Menke bereits so einiges erledigt.

Am frühen Morgen um 6.30 Uhr werden im Hallenfreibad in Lienen die Vorbereitungen für den Badebetrieb getroffen. Schwimmmeisterin Frauke Menke beginnt mit dem täglichen Routinekontrollgang an der Chlorungsanlage, die nur unterwiesene Personen betreten dürfen. Hier stehen die Chlorgasflaschen zur Desinfektion des Wassers, die auf korrekten Füllstand kontrolliert werden.