Gütertransporte: Gespräche laufen

Lienen

Es tut sich was an der TWE-Strecke in Lienen. Blickt man vom Übergang Holperdorper Straße in Richtung Westen, ist unschwer zu erkennen, dass die Schienen auf neuen Schwellen in einem neuen Schotterbett liegen. Allerdings scheinen die Gleise nicht gerade zu sein. Ob darauf Züge fahren können?Soweit ist es noch nicht, sagt Josef Högemann.

Von Michael Baar