Hallenbad schließt bis Jahresende

Auf den großen wie traditionellen Spiel- und Spaßvormittag an Heiligabend werden die Lienener Wasserratten in diesem Jahr verzichten müssen. Das Hallenbad bleibt bis Anfang Januar geschlossen.

Wer in diesem Jahr noch einmal ins kühle Nass des Hallenbades in Lienen eintauchen und dort ein paar Bahnen ziehen möchte, muss sich sputen. Denn das ist nur noch am heutigen Samstag und Sonntag, 27. November, möglich. Danach schließt das Hallenbad. „Voraussichtlich bis zum 2., vielleicht aber auch bis zum 9. Januar. Das befindet sich derzeit noch in der Prüfung“, sagt Badleiterin Frauke Menke.

Zum Hintergrund: Während andere Hallenbäder wie in Lengerich oder Hagen die jährliche Grundreinigung, Reparaturen und Co. in die Sommermonate legen, während das Freibad geöffnet ist, erfolgen die routinemäßigen Wartungsarbeiten in Lienen stets in den ersten zwei, drei Dezember-Wochen. „Man merkt dann auch, dass die Besucherzahlen aufgrund der vielen vorweihnachtlichen Termine zurückgehen“, hält Frauke Menke diesen Zeitraum eigentlich „für gut geeignet“.

Dieses Mal indes bleibt das Hallenbad mindestens fünf Wochen zu – was seitens der Bäder und Wasser GmbH nicht mit aufwendigen Arbeiten, sondern dem vorgeschriebenen Ziel, 20 Prozent des jährlichen Energieverbrauchs einzusparen, begründet wird. Und da, sagt die Badleiterin, „sind wir schon auf recht gutem Wege“. Durch die Absenkung der Wassertemperatur auf 26 Grad und den Wegfall des Warmebadetages liege man gut im Plan – so gut, dass von einer noch längeren Schließung abgesehen und die Temperatur der Duschen sogar wieder etwas hochgedreht werden konnte.

Gleichwohl werden Familien auf den großen Spiel- und Spaßvormittag – eine Tradition am Heiligabend – in diesem Jahr verzichten müssen. „Da wird die Beckentemperatur, nachdem wir ab Montag das Wasser komplett ablassen, noch nicht wieder hochgefahren sein“, sagt Frauke Menke, verspricht aber auch, dass es im Januar in Kooperation mit dem Förderverein des Hallenfreibades und Schwarz-Weiß Lienen eine große Ersatzveranstaltung geben soll – „kombiniert mit einem Saunaabend für Erwachsene“, macht sie Lust auf den Jahresbeginn – und hofft auf zahlreiche Gäste.

Einige von ihnen, das gibt sie unumwunden zu, waren in den zurückliegenden Wochen lieber zuhause geblieben. Gerade die älteren Stammgäste des Warmbadetages und Familien wären dem Bad nach der Temperaturreduzierung um zwei Grad fern geblieben. Andere hätten zum Neoprenanzug gegriffen.

Ab der zweiten Januarwoche werden im Hallenbad wieder Schwimmkurse zum Erwerb des Seepferdchens und des Seeräubers angeboten. In beiden sind noch mehrere Plätze frei, sagt Frauke Menke. Anmeldungen werden vormittags im Bad (

0 54 83 /7 42 98) entgegen genommen.