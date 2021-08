Haushaltsgeräte erwünscht

Nicht tatenlos zusehen, sondern den von der Hochwasser-Katastrophe betroffenen Menschen konkret helfen wollen: In dieser Absicht wandte sich Pfarrerin Verena Westermann an Feuerwehrchef Eckhard Ehmann, der den Kontakt nach Vicht in der Nordeifel herstellte. Zwei Telefonate später bereitet die Geistliche einen Transport von Hilfsgütern in den Stadtteil von Stolberg vor und hofft auf weitere Spenden. Benötigt werden Staubsauger, Bügeleisen, Wäscheständer und Regale.

Die ersten Staubsauger, Bügeleisen sowie dazugehörige Bügelbretter hat Verena Westermann selbst besorgt. Unter anderem aus den Spendengeldern, die in den vergangenen Wochen im Gemeindebüro eingegangen oder in den Gottesdiensten für die Opfer der Hochwasserkatastrophe gesammelt wurden. Aber die Pfarrerin hofft, dass es in den kommenden Tagen noch mehr werden und ruft im Namen der evangelischen Kirchengemeinde zu Sachspenden auf, die sie mit Dieter Stricker und Katrin Paschedag am nächsten Donnerstag nach Vicht in der Nordeifel bringen wird.

Doch der Reihe nach: Nicht tatenlos zusehen, sondern den Menschen vor Ort konkret helfen wollen: In dieser Absicht wandte sich Verena Westermann an Feuerwehrchef Eckhard Ehmann, der unmittelbar nach den verheerenden Regenfällen mit seiner Mannschaft unter anderem im rheinländischen Stolberg im Einsatz gewesen war. Er stellte den Kontakt nach Vicht, einem knapp 2000 Einwohner zählender Stadtteil von Stolberg, her.

Dort habe man sich über das Hilfsangebot aus Lienen sehr gefreut, berichtet die Pfarrerin. Der gesamte Ort, so habe man ihr in Telefonaten berichtet, sei abgesoffen, viele Gebäude seien zerstört. Hinzu komme, dass viele Menschen nicht versichert gewesen seien. Die Hilfe käme also gerade recht – aber sie sollte zielgerichtet sein.

Und so bittet Verena Westermann nach Rücksprache mit den Verantwortlichen explizit um neue bis gut erhaltene Bügeleisen und Bügelbretter, Staubsauger, Wäscheständer und Regale. „Eine Kaffeemaschine ist auch okay, aber bitte keine Großgeräte wie Waschmaschinen oder Trockner – und bloß keine Kleidung“, bittet die Geistliche um Verständnis für diese Auswahl an Elektrogeräten beziehungsweise Aufbewahrungsmöglichkeiten. Apropos: Regale sollten nicht aufgebaut angeliefert werden.

Abgegeben werden können die Spenden im evangelischen Gemeindehaus, Lindenallee am Montag, 9. August, von 9 bis 13 Uhr und am Dienstag, 10. August, von 17 bis 19 Uhr.

Am Donnerstag werden sich Verena Westermann und ihre Begleiter auf den Weg in die Nordeifel machen. Die BHG stellt eigens für den Transport einen Anhänger zur Verfügung. Die Verteilung vor Ort wird durch das Deutsche Rote Kreuz vorgenommen.