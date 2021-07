Heimatverein hat sich im Netz neu aufgestellt

Die neue Homepage macht was her, meint der Heimatverein.

In vielen Bereichen des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens war die Zeit der Corona-Pandemie eine Phase des Stillstands. Der Heimatverein Lienen hat diese Zwangspause genutzt, um seinen mittlerweile etwas in die Jahre gekommenen Internet-Auftritt neu zu konzipieren und auszubauen. Jetzt ist die Seite online gegangen, teilt der Verein mit.

„Das ist ganz toll geworden“, freut sich die Vorsitzende Karla Voß, „aber es war auch eine ganze Menge Arbeit.“ Nun ist es geschafft: Die Homepage des Vereins erscheint in modernem Gewand und erfüllt die aktuellen technischen Standards. So ist die neue Seite beispielsweise für alle Nutzer-Endgeräte optimiert worden. Interessierte können sich sowohl per Smartphone, Tablet oder Notebook als auch mit dem PC über die Aktivitäten des Vereins und dessen Gruppen sowie deren Projekte informieren.

Ein übersichtlicher Kalender weist auf anstehende Veranstaltungen hin. Dieser ist – Corona geschuldet – derzeit nicht prall gefüllt. „Aber das wird sich ändern“, verspricht Ute Peters, Schriftführerin der Heimatfreunde. Zudem ist die Website mit dem Social-Media-Account des Heimatvereins verknüpft, sodass Neuigkeiten direkt bei Facebook gepostet werden.

Federführend wird die Homepage von Anke Fleddermann-Ratz betreut, die mit viel Zeiteinsatz die bisherigen Informationen und Inhalte für die Neugestaltung zusammengetragen und bearbeitet hat, heißt es im Bericht. „Es hat zwar viel Aufwand bedeutet, aber es hat mir auch viel Spaß gemacht“, resümiert die zweite Vorsitzende.

Die technische Konstruktion der Seite hat IT-Experte und Bachelor of Science Jens Dölling übernommen, der schon zahlreiche andere IT-Projekte in Lienen und Umgebung durch Beratung, Planung, Entwicklung, Gestaltung und Optimierung der Informations- und Kommunikationssysteme sowie der strategischen Entscheidungsfindung umgesetzt und unterstützt hat. Aktuell absolviert der 25-Jährige ein Masterstudium in diesem Fach an der Universität Osnabrück. Parallel dazu arbeitet der IT-Experte für ein international agierendes Industrieunternehmen in Niedersachsen.