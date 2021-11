Heiß begehrte Hausmeister-Butze

Keine Traumimmobilie, aber dennoch begehrt: das ehemalige „Zwergenland“ neben der Sporthalle am Lührmannsweg.

Erst Hausmeister-Wohnung, später „Zwergenland“ und vielleicht schon bald Turnstudio von Schwarz-Weiß Lienen? Der Sportverein ist dringend auf der Suche nach Räumlichkeiten und hat sich vor einige Monaten selbst als heißen Kandidaten in Spiel gebracht, als es um die Nachnutzung des Sporthallen-Anbaus am Lührmannsweg ging. Und in der Verwaltung hat man das dem Vernehmen nach mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen.