Wolfgang Kaufmann gibt Leiterposten nach 44 Jahren auf - im Hintergrund weiter tätig

Eine positive Bilanz ziehen die Organisatoren des Ferienlagers Lienen.

Nach zwei Wochen seien die Kinder und das Betreuerteam erschöpft von den Strapazen, aber auch beeindruckt von vielen glücklichen Momenten des gemeinschaftlichen Miteinanders zurückgekehrt zu ihren Familien. Monatelang war die Freizeit vorbereitet worden. Über die Bühne ging sie unter dem Motto „Geheimnis um Brenken“ in Büren und überwiegend „bei allerbestem und sommerlichem Wetter“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Wolfgang Kaufmann, Leiter des Ferienlagers, lässt die Tage Revue passieren und blickt zugleich auch schon nach vorne: „Vor 44 Jahren habe ich hier in Lienen und Umgebung das erste Mal eine Freizeit angeboten, dieses Mal war es das letzte Mal als Leiter, und ich trete in die zweite Reihe zurück.“ Daher stehe er als Ansprechpartner für die Eltern auch nicht weiter zur Verfügung. Kaufmann betont in seiner persönlichen Bilanz: „Ich habe immer gerne alles für die Kinder und Jugendlichen vorbereitet, und werde es nun aus dem Hintergrund tun.“ Besonders wolle er sich bei jenen Mitarbeitern bedanken, die all die Jahre mitgefahren seien, und den langjährigen Sponsoren, „ohne die das alles nicht möglich war“.

Umgekehrt würdigen die Kinder und insbesondere die Teamer den unermüdlichen Einsatz ihres „Lagerchefs“ Wolfgang Kaufmann. Sie wünschen sich zudem, dass er auch weiterhin dem Lager als mitfahrender Teamer erhalten bleibt.

Das nächste Ferienlager Lienen findet vom 6. bis 20. Juli 2023 statt. Träger des Ferienlagers ist die katholische Kirchengemeinde Seliger Niels Stensen.