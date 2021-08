Imbiss jetzt auch für Wanderer

Die zurückliegenden eineinhalb Jahre waren nicht einfach für den Förderverein Hallenfreibad Lienen. Daraus machen Dieter Garnholz und Frank Kiewel keinen Hehl. Doch mit einem Rückblick auf das, was nicht war, halten sich die beiden Vorsitzenden beim Ortstermin nicht lange auf. Sie blicken lieber nach vorne beim Rundgang über die Anlage.

Die ersten Schritte führen zur „Luxusvariante“, wie Dieter Garnholz die neuen Pavillons am Beachvolleyball-Areal nennt. Schmucke, weiß gestrichene Holzständer-Bauwerke, mit Dachziegeln eingedeckt, haben die Provisorien ersetzt. Ein deutlich vierstelliger Euro-Betrag ist dafür ausgegeben worden. Ein Teil davon kommt von der Kreissparkasse, Holz Berlemann hat nicht nur den Aufbau übernommen, sondern sich ebenfalls als Sponsor betätigt.

„Wir haben nur ein Feld hergerichtet“, ist die Wehmut in der Stimme des Vorsitzenden nicht zu überhören. Zum zweiten Mal musste das traditionelle Beachvolleyball-Turnier über Pfingsten abgesagt werden, ebenso der Vergleichswettkampf der Lienener Vereine. „Und das von einer Mannschaft aus Cuxhaven geplante Trainingslager ist ebenfalls ausgefallen“, bedauert Dieter Garnholz. Im nächsten Jahr, davon sind er und Frank Kiewel überzeugt, wird das wieder laufen.

Eine Fasssauna möchte der Verein gerne wieder auf das Gelände stellen. „Wir sind in Gesprächen mit der Bäder und Wasser GmbH“, erzählt Frank Kiewel auf dem Weg Richtung Zeltplatz. Eine mobile Version dieser „Schwitzkiste“ stand schon mal im Hallenfreibad „und fand überraschend großen Zuspruch“, erzählt der stellvertretende Vorsitzende. Wunschort für eine festinstallierte Saune ist der Bereich zwischen Außenbecken und Volleyball-Feldern. „Da könnte dann auch gleich eine warme Dusche mit realisiert werden“, nennt Dieter Garnholz ein weiteres Ziel.

Ohne die Gemeinde, „die hinter uns steht“, das betonen die beiden Vorstände mehrfach, seien viele Projekte des Vereins nicht realisierbar gewesen. Das reiche von der jüngsten Graffiti-Aktion im Kinderbecken-Bereich (WN berichteten) bis zur Unterwasserbeleuchtung im Hallenbad.

Auf den Zeltplätzen sollen bald wieder Leinwand-Unterkünfte stehen. „Der ist immer gut angenommen worden, auch von großen Gruppen“, erzählt Dieter Garnholz. Dabei, das ist ihm wichtig, behalte sich der Förderverein vor, welche Gruppen ihre Zelte aufschlagen dürfen. Mehr als der Platz zum Übernachten wird vom Förderverein nicht geboten.

Der Rundgang ist fast beendet. Das Trio steht am Schachspiel. „Die Platten haben wir schon neu gemacht“, sagt Frank Kiewel. Was noch fehle, sei eigentlich der Austausch, zumindest die Neuverlegung der rund 50 Jahre alten Platten in diesem Bereich. Auch da sei der Förderverein am Ball.

Bleibt der Imbiss im Freibad. Den hat der Förderverein verpachtet, „aber corona-bedingt hatte er nur drei Mal geöffnet“, bedauert er. Wofür er Verständnis hat angesichts der wenigen Gäste. Trotzdem habe sich auch dort etwas getan in Form eines Zugangs für Wanderer. Die können sich dort verpflegen oder eine Pause einlegen – wenn das Coronavirus es wieder erlaubt.