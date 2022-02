In Teutonia sprechen noch heute alle Platt

Die Armut hat sie vor 100 Jahren dem Tecklenburger Land den Rücken kehren lassen. In der „neuen Welt“, sprich Amerika, wollten sie ihr Glück und Geld machen. Eine ganze Reihe von Auswanderern verschlug es nach Brasilien in den dortigen Bundesstaat Rio Grande do Sul. In dem Örtchen Teutonia weist ein Holzschuh-Denkmal auf die deutschen Vorfahren hin. Plattdeutsch wird noch heute in fast jeder Familie gesprochen. Gäste aus Lienen und Lengerich, die vor 30 Jahren ihre Verwandten in diesem Teil Südamerikas besuchten, beeindruckten die tiefe Gastfreundschaft und die herzliche Aufnahme und sie berichteten, dass alte Traditionen hier seit Generationen gepflegt und überliefert würden. „Ich fliege jetzt nach Brasilien“, erzählte Anni Ehmann, geborene Ahlert, aus Lengerich dieser Zeitung vor 30 Jahren. „Etwa zum Karneval nach Rio de Janeiro?“ wurde sie gefragt. Mit Brasilien verbindet man Karneval, Samba, Sonne, Zuckerhut, Copacabana und Amazonas; Vorstellungen, die immer mit diesem Riesenland in Verbindung gebracht werden.

