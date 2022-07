Insektenhotel und Kräutergenuss

Das Thema Nachhaltigkeit zieht sich wie ein roter Faden durch das aktuelle Programm des Heckentheaters, das eine „Symbiose zwischen Naturerlebnis und Kulturverarbeitung“ ermöglichen will. Angeboten werden in Kürze zwei Workshops.

Für Rolf Kötterheinrich ist klar: „Der Begriff der Nachhaltigkeit ist in aller Munde, vielleicht wird er aktuell auch zu inflationär gebraucht.“ Was das Heckentheater in den kommenden Wochen anbieten möchte, das hat allerdings tatsächlich mit Nachhaltigkeit zu tun: lernen, werkeln selber aktiv werden – und dabei die „Symbiose zwischen Naturerlebnis und Kulturverarbeitung“ in der besonderen Atmosphäre des Heckentheaters erfahren.