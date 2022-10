Jausenstation geht in den Notbetrieb

Lienen

Alarm am Montagmorgen gegen 8.51 Uhr für den Löschzug Lienen und das Tanklöschfahrzeug aus Kattenvenne. Was zunächst als Zimmerbrand bei Malepartus gemeldet war, stellte sich als Küchenbrand in dem beliebten Ausflugslokal im Teutoburger Wald oberhalb von Lienen heraus.

-msc-