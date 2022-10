Jeder ist willkommen

Gut gelaufen ist es nicht nur an den drei Nachmittagen im Fundus der Begegnungsstätte von Donnerstag bis Samstag, sondern auch beim Abschlussfest am Samstagnachmittag. Es gab nicht nur Schnäppchen für jedes Alter sowie allerlei Sonstiges günstig zu erstehen, sondern auch leckere Speisen aus vieler Herren Länder.

Über landestypische Speisen aus dem Heimatland würde man sich freuen, hatten die ehrenamtlichen Helfer der Begegnungsstätte und des Fundus zu Spenden aufgerufen. Viele Gäste kamen dem nach. Einige versicherten ausdrücklich, heißt es im Bericht der Flüchtlingshilfe, sie wollten zumindest ein kleines bisschen von all dem zurückgeben, das man ihnen nach der Flucht in Lienen zukommen lassen hat. Aus Syrien, dem Irak, Slowenien und aus Afrika kamen die Gäste. Das Leben in Deutschland habe sie wieder „einigermaßen stabilisiert, teils sogar richtig stark gemacht hat“.

Dabei wurden nicht nur schon jahrelang bestehende Kontakte wieder aufgefrischt, sondern es wurden auch neue Freundschaften durch das Kennenlernen und das Miteinander geschlossen. Man müsse sich doch öfter treffen und sehen, war der einhellige Tenor.

Die Kinder waren mit eigens für sie organisierten Spielen beschäftigt. Die jungen Männer packten kräftig mit an, trugen Tische und Stühle und somit dazu bei, dass es ein rundum gelungenes Willkommens- und zugleich Sommerabschlussfest wurde mit leckeren Speisen und Getränken. Das Fest konnte bei dem wechselhaften Wetter zwar nicht, wie geplant, nur im Freien stattfinden. Aber dank Familie Gersie, die die Räumlichkeiten der alten Farbenmühle zur Verfügung stellte, war es dennoch ein voller Erfolg.

Die Initiatoren weisen in ihrem Bericht nochmals darauf hin, dass die Kleiderkammer „Fundus“ für Jung und Alt und für alle Interessierten etwas zu bieten hat. Geöffnet ist der Fundus zusammen mit dem Begegnungs-Café an jedem Donnerstag von 16 bis 18 Uhr. Eingeladen sind alle, die neue Freundschaften schließen möchten, sich ehrenamtlich engagieren oder einfach noch mal hineinschauen wollen. Für das Stammteam gilt jede Art der Kontaktaufnahme als Bereicherung und als Wertschätzung ihres langjährigen Engagements, heißt es abschließend.