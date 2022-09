Jürgen Alteholz gelingt der entscheidende Treffer

Drei Jahre gab es auch in Holzhausen kein Schützenfest. Nun war es wieder so weit, es wurde groß gefeiert.

Nach drei Jahren Pause haben die Holzhausener wieder Schützenfest gefeiert. Die wichtigste Frage, wer das Königspaar Stephan und Nicole Gieseking beerben würde, wurde erst ziemlich zum Schluss beantwortet – beim erstmals ausgetragenen Vogelschießen am Sonntagnachmittag.

Jürgen Alteholz gelang der entscheidende Treffer. Mit seiner Partnerin Gaby Keller wird er das Schützenvolk in das Jahr 2023 führen. Michael Korte holte den Apfel, Alicia Korte die Krone und Carsten Diekmeier das Zepter.

Zum Auftakt am Freitag waren zunächst die Vereinsmeisterschaften ausgeschossen sowie der Kinderhofstaat ermittelt worden. Des Weiteren wurde unter den ehemaligen Königen der Königspokal auf der Vogelstange ausgeschossen. Norbert Blom setzte dem Kampf mit dem 142. Schuss ein Ende.

Am Samstag holten die Schützen den noch amtierenden König Stephan Gieseking aus. Zusammen mit dem Musikverein Lienen wurden ein paar unbeschwerte Stunden bei der Majestät und seiner Königin Nicole verbracht. Zurück am Festplatz wurde ein öffentliches Bierpreisschießen auf ein hölzernes Fass an der Schießstange abgehalten. Durch die zahlreichen Schützen konnte das Fass mit dem 229 Schuss aus schwindelerregender Höhe befreit werden. Zur Gratulation des Hofstaats reihten sich die Nachbarschützenvereine Meckelwege, Lienen, Amkenheide, Hohne-Niedermark und Ringel ein. In einem gut gefüllten Festzelt wurde die „Holzhausener Schützennacht“ mit der „Sweat-Beat“-Partyband bis in die frühen Morgenstunden gefeiert werden.

Nach der Kranzniederlegung am Ehrenmal mit Ansprache durch den stellvertretenden Bürgermeister Gerhard Schomberg ging es am Sonntag zurück zum Festplatz. Hier wartete schon der Kinderhofstaat auf seine Proklamation, der wie folgt besetzt ist: König Marten Flechner, Königin Jana Unland, Hofstaat Moritz Wittmann und Mia Himmelreich. Des Weiteren wurden langjährige Vereinsmitglieder geehrt und die Vereinsmeister ausgezeichnet.

Am Nachmittag war mit Cafeteria und Lotterie, Schützenfest-Rallye und Hüpfburg für Unterhaltung gesorgt. Der Musikverein gab dazu ein Platzkonzert. Nach der Proklamation des neuen Königspaares und dem Ehrentanz wurde noch eine lockere Party bis spät in der Nacht gefeiert. Das Resümee über das erste Königsschießen an der Vogelstange: „Ein großer Erfolg, so wollen wir weitermachen“, heißt es im Bericht der Schützen.