„Gasheizungen in Neubauten sind faktisch tot“

Strom und Wärme sind teuer geworden. Hinzu kommt, dass Gasheizungen vor dem Aus stehen. Höchste Zeit, um nach Alternativen zu schauen. Ein „Kalt Nahwärmenetz“ mit Tiefenbohrungen war jetzt Thema im Bauausschuss in Lienen.

Im jüngsten Planungs- und Bauausschuss in Lienen wurden Möglichkeiten zur Realisierung eines „kalten Nahwärmenetzes“ im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 62 „An der Liene“ aufgezeigt.

Einen großen Schritt in Sachen Klimaschutz möchte Lienen beim Thema Bauen machen. Daher gibt es Überlegungen, sogenannte „Kalte Nahwärme“ im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 62 „An der Liene“ zu realisieren. Hier sollen 50 Gebäude (30 Einzelhäuser, elf Häuser mit jeweils zwei Wohneinheiten, vier Doppelhäuser und fünf Mehrfamilienhäuser) entstehen. Um zu erläutern, was sich hinter dieser Technik verbirgt, war Stefan Otto von den Stadtwerken Lengerich (SWL) am Dienstagabend zu Gast im Planungs- und Bauausschuss.