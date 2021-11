Keine planungsrechtlichen Bedenken

Politik hat nichts gegen Windrad in Meckelwege / Anwohner sind zu berücksichtigen

Lienen

Die Lienener Ratsfraktionen wollen dem Investor, der in Meckelwege ein Windrad errichten möchte, seitens der Gemeinde offenbar keine Steine in den Weg legen. Das wurde schnell deutlich, als sich der Umweltausschuss am Montag mit dem Vorhaben beschäftigte.

Von Michael Schwakenberg