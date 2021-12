Kiloweise gute Zutaten

Etwa 400 Tüten, gut gefüllt mit selbst gebackenen Plätzchen, will Nicole Hahne in der nächsten Woche zu den Hochwassergebieten im Ahrtal bringen.

Sie backt gerne und sie tut gerne anderen etwas Gutes. Warum also nicht diese zwei Eigenschaften zusammenbringen? Das hat Nicole Hahne getan. Mit großer Ausdauer und Energie, denn mittlerweile hat sie fast 400 Tüten mit selbst gebackenen Plätzchen gefüllt. Sie werden allesamt in der nächsten Woche von ihr und ihrem Freund zu den Betroffenen der Hochwasserkatastrophe in das Ahrtal gebracht.