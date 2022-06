Kinderschützenfest und musikalische Vielfalt

Am kommenden Freitag, 1. Juli, steht in Lienen zunächst das Kinderschützenfest an. Im Laufe des Abends wird nach

Vom kommenden Freitag, 1. Juli bis Sonntag, 3. Juli, feiert der Schützenverein Lienen sein traditionelles Schützenfest am Lienener Dorfteich. Dabei sollen nicht nur die älteren Besucher auf ihre Kosten kommen, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Auch für die Kinder gebe es in diesem Jahr ein attraktives Programm. Dafür sorgt das Organisationsteam des Vereins unter Federführung vom zweiten Vorsitzenden Hendrik Schmiemann. Mit dem Kinderschützenfest nimmt „Lienen in Grün“ am Freitag, 1. Juli, seinen Auftakt. In der Zeit von 15 bis 17 Uhr erwartet die kleinen Gäste eine rasante Kistenrollbahn, mehrere Hüpfburgen zum Austoben, Dosenwerfen, ein Glücksrad, bei dem Preise gewonnen werden können sowie eine Sandkiste und Lego-Steine für die ganz Kleinen.

Mit einer Kinderarmbrust werden zudem wieder auf einen Vogel geschossen und dadurch auch das neue Kinderkönigspaar ermittelt. Wer in diesem Jahr Kinderkönigin oder Kinderkönig des Schützenvereins Lienen werden möchte, sollte unbedingt an diesem spannenden Wettbewerb teilnehmen, rät der Verein in der Pressemitteilung.

Im Anschluss an das Kinderschützenfest steht am Abend eine After-Work-Party an, die musikalisch durch „audiomotive – professional sound & light“ aus Lienen gestaltet wird. Als Höhepunkt wird der Auftritt des ebenfalls in Lienen beheimateten Schlagersängers Alex Zapata erwartet.

Am Samstag, 2. Juli, findet ab 21.00 Uhr die „Schützen-Party“ mit der Partyband „Basic“ statt. Beste Unterhaltung sei so vorprogrammiert, denn der Name „Basic“ stehe für exzellente Musik, Spaß und Partystimmung. Die Band aus Gronau sei durch zahllose Auftritte im Münsterland, Osnabrücker Land und Emsland bereits bestens bekannt.

Nach dem ökumenischen Freiluft-Gottesdienst im Barfuß-Park wird am Sonntag, 3. Juli, der Shanty-Chor Osnabrück seine Zuhörer mit auf eine musikalische Reise nehmen. Am Nachmittag geben der Musikverein Lienen und Spielmannszug TV Hohne ab 16 Uhr Platzkonzerte.

Die beiden Kapellen seien seit Jahren vor allem für ihre große Bandbreite bekannt, erläutert der Schützenverein: So würden für die Freunde traditioneller Blasmusik wieder Märsche wie „Alte Kameraden“ oder „Preußens Gloria“ erklingen. Aber auch beliebte Melodien aus Film oder Musical haben bei den beiden Musikgruppen ihren festen Platz im Repertoire. Ausklingen wird der Sonntag mit dem berühmten Ständchen am Königstisch (18.00 Uhr) und der „Party im Schützenzelt“, die um 19.30 Uhr beginnt.

Der Eintritt ist – wie an allen Tagen – natürlich frei.