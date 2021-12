Vom Hochzeitsplaner zum Schweinehalter und Metzger

Tim Spitzer (oben) hat in den vergangenen zwei Jahren viele Kontakte geknüpft. Mit seinen Partnern stellt er am kommenden Wochenende auf seinem Hof in Holzhausen einen Weihnachtsmarkt für regionale Produkte auf die Beine.

Einen außergewöhnlichen Karriereweg geht Tim Spitzer. In Bayern ist er geboren, in Mesum aufgewachsen, zwischenzeitlich lebte er in Westbevern und ist jetzt seit drei Jahren in der Lienener Bauerschaft Holzhausen mit seiner Familie heimisch. Als Hochzeitsplaner startete er seine berufliche Karriere nicht weit entfernt im Hotel Beverland.