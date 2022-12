Klassenrichtzahl wird erhöht

Prognosen zufolge steigen die Schülerzahlen in Lienen und Kattenvenne weiter an. Für das Schuljahr 2023/2024 plant man daher mit mehr Eingangsklassen.

Der Rat hat am Montag (20. Dezember) einstimmig beschlossen, die Klassenrichtzahl für das Schuljahr 2023/2024 auf fünf zu erhöhen. In Lienen wird es demnach drei und in Kattenvenne zwei Eingangsklassen geben. Bürgermeister Arne Strietelmeier erläuterte dazu während der Ratssitzung kurz die Hintergründe.