Klavier-Highlight: Drei Concerti in einem Konzert

Ausnahmekünstler Har-Zahav, der Fans ausdrucksstarker Klaviermusik regelmäßig begeistert, gastiert am Samstag, 11. Februar, um 16 Uhr im Haus des Gastes in Lienen. Vorgetragen werden das „Klavierkonzert Nr. 1“ von Frédéric Chopin, George Gershwins „Rhapsody in Blue“ und der „Totentanz“ von Franz Liszt, der dem Künstler sein ganzes Können abverlangt und nur sehr selten in Konzertsälen gespielt wird.

Das Programm richtet sich an alle Liebhaber klassischer Musik. Zu Menachem Har-Zahavs Konzert haben Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren freien Eintritt. Dahinter steht sein Wunsch, gerade der Jugend einen Anreiz zu geben, klassische Konzerte zu besuchen. Er selbst sagt dazu: „Ich finde es schade, dass so viele Kinder und Jugendliche klassische Musik als altmodisch und langweilig ansehen. Ich möchte ihnen die Gelegenheit bieten, zu erleben, dass Komponisten durch die musikalischen Epochen hinweg spannende Musik geschrieben haben, die auch heute noch mitreißt.“

Menachem Har-Zahav selbst entwickelte seine Liebe für das Klavier sehr früh und begann auf seinen Wunsch schon im Alter von vier Jahren mit dem Klavierunterricht. Was fasziniert ihn persönlich so an der Musik? „Für mich war Musik von Anfang an eine Sprache. Jeder weiß, wie immens die Möglichkeiten sind, mit Musik Gefühle auszudrücken. Bei mir kommt noch hinzu, dass ich ein recht ungewöhnliches absolutes Gehör habe. Wenn ich eine Note höre, dann weiß ich, was sie ist. In einer Melodie erkenne ich aber nicht nur die Noten und ihre Namen, sondern ich höre etwas, das wie eine eigene Sprache klingt, Worte mit Bedeutung.“

Und wie viel Arbeit steckt dahinter, diese anspruchsvollen Werke der klassischen Klavierliteratur vorzutragen? „Im Alter zwischen 16 und 22 habe ich jeden Tag 14 Stunden geübt. Da war das Klavier buchstäblich mein ganzes Leben. Inzwischen reicht mir aber ein normaler Arbeitstag und ich liebe es, Zeit mit meiner Familie, insbesondere meinen Kindern und meinem Enkel, zu verbringen.“

Tickets können für 20 Euro (Personen unter 18 Jahre frei) bei der Tourist-Information (

0 54 83 / 73 96 50, E-Mail: touristik@lienen.de) reserviert werden. An der Tageskasse sind Tickets ab 15.30 Uhr erhältlich. Weitere Informationen zu dem Konzert gibt es auf der Internetseite www.menachem-har-zahav.de.