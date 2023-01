Altkleider benötigt: Sportartikel sind besonders gefragt

Die Betreiber der „Fundus“-Kleiderkammer in Lienen nehmen wieder Spenden an. Sie berichten, dass es schwieriger geworden sei, an gut erhaltene Textilien zu gelangen.

Der „Fundus“, die Kleiderkammer für alle in Lienen, nimmt wieder Kleiderspenden an. Die Regale und Kisten sind leer. Unter anderem Sportkleidung für Kinder sowie für Erwachsene wird zurzeit benötigt.

Nachhaltigkeit haben sich in Zeiten von Energiekrise und Klimawandel einige Menschen auf die Fahne geschrieben. Besonders zu Beginn eines neuen Jahres sind viele noch motiviert, die guten Vorsätze nicht gleich wieder über Bord zu werfen und ihren Worten Taten folgen zu lassen.

Eine einfache und bequeme Möglichkeit für den Umweltschutz einzutreten, ist, gut erhaltene getragene Kleidung zu spenden. Gleichzeitig kann man damit Hilfsbedürftigen, wie etwa Flüchtlinge aus der Ukraine, etwas Gutes tun. Die „Fundus“-Kleiderkammer an der Hauptstraße 30 in Lienen nimmt ab dem 16. Januar wieder gebrauchte Kleidung entgegen.

Welche Kleidung wird jetzt benötigt?

Laut dem Handelsverband Deutschland (HDE) waren beim vergangenen Weihnachtsgeschäft Geschenkgutscheine der Renner. An fünfter Stelle, mit etwa 20 Prozent, stand die Bekleidung. Gut möglich, dass auch in Lienen Kleidungsstücke, wie etwa neue Pullover und Schuhe, aber auch Fußballtrikots unter den Tannenbäumen gelandet sind. Die Auslaufmodelle, die oft noch gar nicht so alt sind und die jetzt bei dem einen oder anderen im hinteren Teil des Kleiderschrankes verschwinden würden, können im Fundus abgegeben werden.

„Sportbekleidung für Kinder sowie für Erwachsene ist momentan sehr gefragt, weil sich im Ort eine neue Volleyball-Gruppe gebildet hat“, berichtet Lisa Hilburg von der Flüchtlingshilfe Lienen auf WN-Nachfrage. Willkommen sind außerdem gut erhaltene, saubere, modische Kleidungsstücke und Schuhe der jeweiligen Saison, vorwiegend in kleineren Größen; außerdem Bettwäsche (Laken und Bezüge), Handtücher und Tischwäsche. Säuglings-, Kleinkinder- und Kinderkleidung werde ebenfalls gern genommen.

Qualität der Kleidung nimmt ab

Doch an gut erhaltene Textilien zu gelangen, sei zunehmend schwieriger geworden, berichtet Hilburg. Die Qualität der Kleidung scheine immer schlechter zu werden. Das liege vor allem an dem massiven Preisverfall in der Modebranche, so die Flüchtlingshelferin, die jahrelang selbst im Textilbereich gearbeitet hat.

Die Betreiber der Kleiderkammer weisen darauf hin, dass kurze Hosen, T-Shirts und andere Kleidungsstücke, die nicht der aktuellen Saison entsprechen, zurzeit nicht angenommen werden können. „Dafür haben wir leider keine Kapazitäten. Aus Lagerplatzgründen können wir immer nur saisonale Bekleidung annehmen, erklärt Lisa Hilburg.

Fundus-Kleiderkammer: Das sind die neuen Termine

Die gespendete Kleidung ist unter anderem dazu da, Bedürftige und Neuankömmlinge – gleich welcher Herkunft – mit dem Nötigsten zu versorgen. „Jeder kann helfen, wir sind immer auf der Suche nach Unterstützerinnen und Unterstützern. Selbst kleine Handgriffe können eine große Wirkung erzielen und dazu beitragen, dass es Hilfsbedürftigen besser geht“, erklärt Lisa Hilburg. Die Annahme der Kleidungsstücke erfolgt immer Montags an den ungeraden Kalenderwochen zwischen 15 und 17 Uhr. Folgende Termine wurden jüngst veröffentlicht:

16. und 30. Januar

13. und 27. Februar

13. und 27. März

24. April

8. und 22. Mai

9. und 19. Juni

Kleidungsstücke, Wäsche und Schuhe werden gegen eine geringe Kostenbeteiligung oder Spende an alle Interessierten abgegeben. Taschen oder anderweitige Transportmöglichkeiten können vor Ort nicht mitgegeben werden und müssen mitgebracht werden. Die Flüchtlingshilfe Lienen bedankt sich für jedes persönliche Engagement und die umfangreiche Unterstützung aus der Bevölkerung. Wer seine Sachen aus Termingründen nicht zu den genannten Zeiten abgeben kann, hat zudem die Möglichkeit, diese in einen der sechs vorhandenen Altkleider-Container in Lienen zu werfen. Die Behälter werden vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) betrieben.