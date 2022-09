Klimaschutz mit dem „Urban Arrow“

Der „Urban Arrow“, das vom Bündnis für Ökologie und Demokratie in Lienen angeschaffte elektrische Lastenrad, hat in den vergangenen Monaten bereits die Kindergärten der Gemeinde besucht. Jeweils für zwei Wochen konnte das Rad von den Eltern, Kindern und Mitarbeitern sowie Mitarbeiterinnen der evangelischen Kindergärten am Merschweg, in Kattenvenne und an der Diekesbreede sowie des Waldorf-Kindergartens an der Kattenvenner Straße kostenfrei ausgeliehen und ausgiebig getestet werden. Derzeit ist das Rad noch bei den „Sonnenkindern“ in der Großtagespflege in Lienen im Einsatz.

