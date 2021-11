Kontrolle ist das A und O

Die Imkerei kann ein faszinierendes Hobby sein. Auch in dieser Region gibt es viele Bienenzüchter, allein mehr als 50 sind im Imkerverein Kattenvenne organisiert. Und die trafen sich am Sonntag in der Gaststätte Gravemeier zur Mitgliederversammlung, um sich über die Bienenvölker auszutauschen und Angaben für den Landesverband zu machen.

Einen entscheidenden Schritt in die Zukunft hat der Vorstand im Juni getan, als sich die Gruppierung als gemeinnütziger Verein eintragen ließ. Dabei gibt es den örtlichen Imkerverein bereits seit stolzen knapp 110 Jahren. Ihm haben sich über die Jahre auch Bienenzüchter aus dem Umkreis, etwa aus Bad Iburg, Ibbenbüren oder Telgte, angeschlossen.

Günther Schnarre, Vorsitzender der Vereinigung, begrüßte die Mitglieder. Zum Vorstand gehören zudem Dr. Susanne Holtkamp (stellvertretende Vorsitzende), Christian Jakob (Schriftführer), Julian Gerding (Kassierer), Martin Jürgens (Beisitzer) sowie Honigobmann Alexander Machelett.

Die zurückliegenden Monate verliefen für die Bienen und ihre Züchter nicht überragend erfolgreich, zumindest was die Honigproduktion angeht. „Die Bienen fliegen ab zehn Grad Außentemperatur“, erklärte Schnarre. Wenn die kalte Zeit sehr lange anhalte, müssten die Tiere unter Umständen sogar zugefüttert werden, damit sie überleben, sagte er. „Das kann kritisch sein.“ In diesem Jahr kam man noch daran vorbei.

Schlimme Konsequenzen können auch Krankheiten mit sich bringen. Wenn beispielsweise die Keule der amerikanischen Faulbrut zuschlägt, von der aktuell die Völker zweier Imker im Kreis Steinfurt sowie von einem Vereinsmitglied im Kreis Osnabrück betroffen sind, könne das unter Umständen das Aus für ihre Bienenvölker bedeuten. Regelmäßige Kontrollen seien unausweichlich, wenn der Bestand gesund bleiben soll.

Die Faulbrut ist ein sporenbildendes und sehr widerstandsfähiges Bakterium, das die Brut der Honigbiene befällt. „Normalerweise werden die Bienen mit solchen Sporen ganz gut fertig“, meinte Schnarre. Doch wenn die Belastung zu groß für die Insekten werde, könnten die Bienen noch vor ihrer Geburt in den Zellen „vergammeln“, führte der Fachmann aus.

Die Ursachen für die Faulbrut seien vielfältig. Ist ein Bienenvolk betroffen, ist der Honig aber noch „verkehrsfähig“, sprich verkäuflich, wie Schnarre sagte. Die Völker wiederum können oft noch zeit- und kostenintensiv saniert werden, wenn sie nicht zu stark befallen sind. „Das ist in den meisten Fällen erfolgreich“, berichtete er. Doch für so manch älteren Imker könne das durchaus der Anlass sein, sich von seinem Hobby zu verabschieden.

Aber es gab auch erfreuliche Erkenntnisse: So werde die Vereinsaktion „Imkern auf Probe“ sehr gut angenommen. Aktuell beschäftigen sich zwei „Neulinge“ mit der Bienenzucht. Für Interessierte entstehen dabei keine Kosten, stattdessen gebe es einen umfassenden Einstieg in das Hobby.