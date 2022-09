Kultur-Fest vor idyllischer Kulisse

Mit gleich drei hochkarätigen Veranstaltungen wartet das Heckentheater zum diesjährigen Saisonausklang am Sonntag, 2. Oktober, auf. Mit seinem Förderverein hat er zum zeitgleich stattfindenden Abschluss der zweijährigen Veranstaltungsreihe „Nachhaltigkeit im Heckentheater“ der Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW das Improvisations-Duo Willenbrink und Fischer, Blueslegende Gerd Gorke mitsamt Band sowie „Cuarteto Repentino“ eingeladen. Noch einmal sollen in diesem Jahr in dem idyllischen Refugium von Rolf Kötterheinrich und Erhard Piech Natur und Kultur zusammengebracht werden. Los geht‘s um 14.30 Uhr.

Zur festlichen Einstimmung wird das Publikum mit Kaffee und Kuchen empfangen. Das Duo Willenbrink und Fischer als Größen in der Impro-Szene, das schon häufig im Heckentheater zu Gast war, wird ab 15 Uhr auftreten. Kleinkunst ganz groß, werden die beiden, die sozusagen Künstler der ersten Stunde im Heckentheater sind, in einer Pressemitteilung des Fördervereins angekündigt. Entsprechend überzeugt sind die Verantwortlichen auch, dass deren neues Stück spannend, kritisch und witzig zugleich werde.

Um 16 Uhr geht es weiter mit einer der absoluten Bluesgrößen – und das sei nicht übertrieben. Immerhin hätten ihn viele Heckentheater-Freunde in den Gärten der Anlage bereits erlebt und noch in euphorischer Erinnerung, wie der Förderverein des Heckentheaters schreibt. Sein Name: Gerd Gorke. Sowohl mit „Hootin the Blues“ als auch mit „Gorke und Band“ habe er den Zuhörern besondere Musikerlebnisse kreiert. Seine Preise könne man kaum mehr aufzählen, aber dass er an der Internationalen Blues-Challenge in Memphis/Tennessee teilgenommen hat und im Januar 2023 wiederholt dort spielen wird, spreche für sich.

Nach solch einem „Schwergewicht“ brauche es eine Stärkung. Gegen 17.30 Uhr gibt es Köstlichkeiten vom Grill und die Gelegenheit, um ein wenig in den Gärten zu wandeln. Das Programm soll gegen 18.30 Uhr fortgesetzt werden – mit einem Leckerbissen erster Güte, wie es heißt.

Das „Cuarteto Repentino“ wird einmal mehr die unterschiedlichen Musikeinflüsse seiner internationalen Musiker Drilon Ibrahimi aus dem Kosovo (Klarinette), Erik Paniagua aus Bolivien (Kontrabass), Ruslan Maximovski aus der Ukraine (Knopfakkordeon) und Ekaterina Baranova aus Russland (Geige) präsentieren – von Balkan-Beats über überbordenden Klezmer bis hin zu feurigem Bossa-Nova. Das Heckentheater durfte diese internationale Gruppe schon als Trio in der Reihe Trompetenbaum und Geigenfeige im August begrüßen. Das Publikum war hin und weg. Am Sonntag kehren sie abermals zurück.

Der Eintritt für das Kultur-Fest beträgt 25 Euro. Plätze kann man unter

0 54 84/ 96 15 96 reservieren.