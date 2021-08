Die Idee sei ihr spontan gekommen, erzählt Ute Ahrens. Und dann hatte die Künstlerin das Gefühl, damit offene Türen einzurennen. Bis Ende September stellt sie ihre Bilder in mehr als 20 Geschäften in Lienen aus.

Ute Ahrens stellt in Lienener Geschäften aus

Kunst im Alltag erlebbar machen, das will Ute Ahrens mit der Ausstellung „WegGang“. Bis Ende September sind Bilder der Lienenerin in mehr als 20 Geschäften im Ortskern zu sehen. „Lienen wird zur Ausstellung“, so steht es beispielsweise auf einem großformatigen Transparent auf dem Dorfplatz.