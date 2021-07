Kurzweil mit Bällen und Einrädern

Am Ferienprogramm hat sich in diesem Jahr erneut der Sportverein Schwarz-Weiß Lienen mit vielen Aktionen beteiligt. In der ersten Ferienwoche wurde laut Bericht ein Tennisseminar für Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren organisiert. Die Nachfrage war riesig, doch es konnten alle Teilnehmerwünsche berücksichtigt werden, heißt es in einem Pressebericht. Gute Laune und der Spaß an Bewegung mit und ohne Ball prägten die Stunden, die wie im Flug vergingen.

Des Weiteren wurde in der Sporthalle Lienen ein Kursus im Einradfahren von einer erfahrenen Übungsleiterin angeboten. Nach anfänglichen Schwierigkeiten beim Auf- und Absteigen sowie der Balance gab es viele Erfolgserlebnisse.

Schließlich wurde erstmals ein Soccerturnier angeboten, das ebenfalls von einer großen Zahl Kinder wahrgenommen wurde. Aufgrund eines Regentages wurde dieses Turnier kurzfristig in die Sporthalle Lienen verlegt.

Ein weiteres Soccerturnier ist am Dienstag, 3. August, von 10 bis 12 Uhr auf der Sportanlage am Postdamm geplant. Die Vorbereitungen laufen, es sind noch wenige Restplätze zu vergeben, teilt der Sportverein mit. Das alle Coronaregeln eingehalten wurden, dafür sorgten Helfer, Verantwortliche und Eltern bei den Veranstaltungen gemeinsam.