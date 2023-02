Lastenräder-Verleih: Gemeinde sucht mehrere Radpaten

Am 1. März startet das TINK-Netzwerk. An dem Transport-Mietsystem für Lastenräder nehmen Lienen, Lengerich, Ladbergen und Tecklenburg teil. Doch wie funktioniert es?

Als erster Verbund im ländlichen Raum nehmen Lienen, Lengerich, Ladbergen und Tecklenburg gemeinsam an einem Transport-Mietsystem teil. Das sogenannte TINK-Netzwerk, welches am 1. März startet, steht in erster Linie für nachhaltige Mobilität.

Fünf Monate lang wird in Ladbergen, Lengerich, Lienen und Tecklenburg das Transportrad-Mietsystem getestet. Die vier Kommunen sind gemeinsam der „Transportrad Initiative Nachhaltiger Kommunen“ (kurz TINK) beigetreten.

Lastenräder mieten: Standorte in Lienen und Kattenvenne

An einigen Orten im Münsterland können Lastenräder Probe gefahren werden. Auch die Bürgerinnen und Bürger in Lienen und Umgebung bekommen nun von März bis Juli 2023 die Chance, die Fahrzeuge kostengünstig auszuprobieren. Der Zugriff soll rund um die Uhr über eine Buchungs-App möglich sein. In Lienen und Kattenvenne werden vier Bio-Bikes (Lastenräder ohne Akku-Betrieb) an den hier aufgelisteten Orten zur Verfügung stehen:

Thieplatz in Lienen

Jugendtreff Lienen (Friedhofstraße 4)

Bahnhof Kattenvenne

Ärztehaus (Buchentorstraße 14) in Kattenvenne

Für die vier Standorte in Lienen und Kattenvenne werden noch Personen benötigt, die sich im genannten Zeitraum regelmäßig um die Fahrräder kümmern. "Damit die Teilnahme an dem Transport-Mietsystem ein Erfolg wird, suchen wir noch mehrere Radpaten“, hieß es Anfang dieser Woche in einer Mitteilung der Gemeinde Lienen.

Mietsystem in Lienen: Welche Aufgaben haben Radpaten?

Als Radpate geben Sie Informationen zum Verleihsystem. Die Tätigkeit beinhaltet beispielsweise auch, dass man bei Bedarf zur Luftpumpe greift oder bei notwendigen Reparaturen den Servicepartner verständigt. „Paten sollen nicht warten oder reparieren, dies übernimmt der Betreiber“, ergänzt die Gemeinde Lienen, die zusätzlich eine Ansprechpartnerin in der Verwaltung zur Verfügung stellt.

Interessierte, die Lust haben, im Pilotzeitraum als Radpate tätig zu werden, können sich an Frau Anna Lehnen wenden. Sie ist telefonisch unter 05483 / 73 96 26 oder per E-Mail an a.lehnen@lienen.de erreichbar.

Wie finanziert sich das TINK-Netzwerk?

„TINK wird aus Mitteln des Nationalen Radverkehrsplans (NRVP 2020) vom Bundesministerium für Verkehr und Digitales (BMVD) gefördert“, heißt es dazu auf der Internetseite der Gemeinde Lienen. Das Transport-Mietsystem wurde bereits mit großem Erfolg in den Städten Singen, Dortmund und Leipzig durchgeführt. Stets mit dem Ziel, die Kommunen dabei zu unterstützen ihre Mobilitäts­wende nachhaltig und gerecht zu gestalten. Weitere Informationen gibt es auf der Tinknetzwerk-Internetseite.

Einige Kommunen haben bereits Verleihsysteme für Fahrräder, Pedelecs oder E-Transporträder. Die Erfahrungen und das Know-how des Transportrad-Mietsystems sollen dazu beitragen, den bereits bestehenden E-Lastenradverleih TeckEla weiterzuentwickeln und zu verbessern.