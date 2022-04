Lengericher Tafel im Fokus

Das Evangelische Sozialseminar Lienen lädt am Dienstag, 12. April, um 19 Uhr ins Gemeindehaus Kattenvenne an der Lindenallee 3 ein. Wie die Organisatoren in einer Presseinformation schreiben, stellt sich am ersten Vortragsabend die Tafel Lengerich vor. Renate Volkwein, Vorsitzende der Lengericher Tafel, berichtet aus ihrer Arbeit.

Laut Bundesverband „Tafel Deutschland e.V.“ gibt es bundesweit knapp 950 Tafeln mit über 2000 Lebensmittel-Ausgabestellen, in denen 1,65 Millionen bedürftige Kundinnen und Kunden vor allem frische Lebensmittel wie Obst und Gemüse erhalten. Zusätzlich werden soziale Einrichtungen wie Frauenhäuser, Jugendclubs und Drogeneinrichtungen mit Lebensmitteln beliefert.

Die erste Tafel in Deutschland wurde 1993 in Berlin gegründet, zwei Jahre später der Dachverband „Tafel Deutschland e.V.“. Die lokalen Tafeln sind weiterhin eigenständige Organisationen, circa 40 Prozent sind eingetragene Vereine, etwa 60 Prozent sind in Trägerschaft von Wohlfahrtsverbänden, Nachbarschaftsinitiativen oder anderen gemeinnützigen Organisationen. Insgesamt engagieren sich bei den Tafeln etwa 60 000 Menschen, zu 90 Prozent ehrenamtlich.

Die Tafeln stellen seit über 27 Jahren eine Schnittstelle zwischen sozialem und ökologischem Handeln dar. Für viele Tafel-Nutzer ist die Arbeit der Tafeln existenziell. Insbesondere die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie haben die Systemrelevanz der Einrichtungen bundesweit sichtbar gemacht.

Wie die Tafel in Lengerich arbeitet und welche Bedeutung sie für viele Menschen inzwischen hat, aber auch vor welchen Herausforderungen sie steht, wird die Referentin vorstellen.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Es gelten die aktuell geltenden Corona-Vorschriften. Nachfragen und weitere Informationen per E-Mail an info@sozialseminar.de.