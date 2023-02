Hitzige Diskussion um das Mietobjekt "Diekesdamm 7"

Beim ersten Haupt- und Finanzausschuss im neuen Jahr in Lienen kriselt es. Die zukünftige Verwendung des Mietobjekts Diekesdamm 7 sorgt für Zündstoff.

Die AWO hatte am Diekesdamm in Lienen jahrelang ihre eigenen Räumlichkeiten. Doch ob das auch nach Fertigstellung des Neubaus wieder der Fall sein wird, ist mehr als fraglich.

Das Jahr 2023 ist erst gut einen Monat alt, schon gibt es den ersten größeren Knatsch. Im Haupt- und Finanzausschuss, der am Montagabend im Haus des Gastes in Lienen tagte, drehte sich alles um die zukünftige Nutzung des Mietobjekts Diekesdamm 7. In den Räumlichkeiten war bis vor drei Jahren die AWO-Begegnungsstätte des Ortsvereins untergebracht.