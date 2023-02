Bahnhof in Kattenvenne heiß begehrt

Eine direkte Buslinie zwischen den Bahnhöfen in Lienen-Kattenvenne und Dissen/Bad Rothenfelde? Was im ersten Moment etwas verrückt klingt, könnte für Reisende große Vorteile bringen.

Bad Laer strebt neue Schnellbus-Linie an

Der Bahnhof Kattenvenne liegt an der zweigleisigen „Rollbahn“ Wanne-Eickel–Hamburg. Diese gilt als eine der wichtigsten Eisenbahnstrecken in Nordwestdeutschland. In beide Richtungen verkehren entsprechend regelmäßig Personenzüge.