Messerstiche in Kattenvenne: Angeklagter bestreitet Tötungsabsicht

Zehn Monate nach der tödlichen Bluttat am Bahnhof in Lienen-Kattenvenne muss sich der 45 Jahre alte Täter nun vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Münster verantworten.

Vor dem Landgericht Münster hat der Prozess gegen einen 45-jährigen Quakenbrücker begonnen. Ihm wird vorgeworfen, im vergangenen Mai am Bahnhof Kattenvenne einen Mann erstochen zu haben.

Gleich zu Beginn des ersten Prozesstages gestand der fünffache Familienvater die ihm vorgeworfene Tat. Am 25. Mai des vergangenen Jahres hatte er am Bahnhof in Kattenvenne vierzehnmal mit einem Messer auf seinen Nachbarn eingestochen.