Neuer Barfußpark soll Lienen attraktiver machen

Die genaue Summe kann Ingrid Völker aus dem Vorstand von „Mein Lienen“ noch nicht verraten, weil die Zusage aus dem Ministerium noch abgewartet werden muss. Diese wird zwar nur eine Formsache sein, aber erst Ende des Monats erfolgen.

Bis dahin kann auch noch kein Handgriff gemacht werden: Die angeschafften Geräte für den Fitnesspfad müssen sich noch für den ersten Einsatz gedulden, Völker erwartet im Mai mit den Aufbauarbeiten starten zu können – hierbei könnten auch Grundschulklassen und lokale Vereine mit eingebunden werden, genaue Planungen stehen aber noch nicht fest.

Umgestaltung des Barfußparks in Lienen geht weiter

Konkreter wird es bei den Gerätschaften: 19 Stationen sind geplant, außerdem sollen zusätzliche Informationstafeln aufgestellt werden, die über die Spezialitäten und Sehenswürdigkeiten der Region rund um den Teutoburger Wald aufklären sollen: „Somit wird der Barfußpark noch einmal ganz anders erlebt. Es geht uns darum, das Ansehen aufzufrischen und den Bürgern etwas Neues bieten zu können“, so Völker.

Der Fitnesspfad reiht sich somit in eine Vielzahl von Aktivitäten ein, die in den vergangenen Monaten bereits auf die Beine gestellt und die von „Mein Lienen“ für den Ort aufgestellt wurden: Zuletzt der „Lienendag“ am vergangenen Wochenende, der Sonnenblumenmarkt, der Lienener Vereinstag im vergangenen Jahr und künftig das Sommerkino sollen für die Zusammenführung des Ortes stehen. „Unsere Aktionen kommen sehr gut an, das zeigt ja auch der regelmäßige Frischemarkt.“ Die Neu- und Umgestaltung des Barfußparks soll somit nur ein weiteres Element sein, um den Ort attraktiv zu halten.

Fitnesspfad in Lienen: Termin zur Einweihung steht fest

Dass die Rückmeldungen aus der Bevölkerung positiv sind, beweise auch das bisherige Voting für den „Fitnesspfad“ unter dem Motto „Lienen läuft natürlich weiter“ bei der Volksbank. Diese vergibt erstmals einen regionalen Nachhaltigkeitspreis. Vereine, Initiativen oder Privatpersonen konnten sich bis Ende des vergangenen Monats melden, der erste Platz wird mit 3000 Euro vergütet.

Ein Termin für die Einweihung des Pfads steht im Übrigen auch schon: Am 18. Juni von 11 bis 18 Uhr ist für diesen Anlass ein gemeinsames Picknick am Dorfteich geplant: Bei „Lienen Liebt Picknick“ seien Alt und Jung eingeladen, mit eigenem Picknickkorb zum Dorfteich zu kommen, dort wird es auch weitere regionale Angebote geben, so Völker.