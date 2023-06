Am ersten Juni-Wochenende ist es im Barfußpark am Dorfteich in Lienen zu einem Fall von Vandalismus gekommen. Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere Bänke umgeschmissen und beschädigt.

Mehrere mobile hölzerne Sitzgruppen wurden im Barfußpark am Dorfteich in Lienen umgestoßen. Mehrere mobile hölzerne Sitzgruppen wurden im Barfußpark am Dorfteich in Lienen umgestoßen.

Christian Lübke vom ortsansässigen Verein „Mein Lienen“ wurde am Samstagmorgen auf seiner täglichen Gassirunde mit dem Hund auf den Vorfall aufmerksam. Gegen 8 Uhr erreichte Lübke den Barfußpark und konnte kaum glauben, was er dort zu Gesicht bekam. „Das ist einfach eine Katastrophe. Hier wird viel Geld und Zeit investiert, um alles schön zu machen, und an einem Abend wird es einfach wieder zunichtegemacht“, ärgert er sich und macht Fotos vom Tatort, bevor er mit den Aufräumarbeiten beginnt.

Auf einem Bild ist zu sehen, wie zwei mobile hölzerne Sitzgruppen mit Gewalt umgestoßen wurden. Mindestens eine wurde dabei stark beschädigt. Eine zweite Aufnahme zeigt eine weitere Sitzbank, die sich in luftiger Höhe auf dem Dach des Spielbootes auf dem Spielplatzgelände befindet. „Hier waren augenscheinlich, in Anführungsstrichen, ‚starke Jungs‘ am Werk, die offensichtlich zu wenig mit sich und ihrer Freizeit anzufangen wissen“, vermutet Christian Lübke.

Polizeieinsatz am Dorfteich am Abend zuvor

Im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten berichtete das Mitglied von „Mein Lienen“, dass er gehört habe, dass es am Vorabend einen Polizeieinsatz im Bereich des Dorfteichs gegeben habe. Auf WN-Nachfrage konnte Tobias Bremmer, Pressesprecher der Kreispolizeibehörde Steinfurt, dies bestätigen. Gegen 19 Uhr seien Beamte vor Ort gewesen, um einen Bedrohungssachverhalt aufzunehmen. Es soll zu einem Streit unter mehreren Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren gekommen sein. Laut Bremmer gibt es einen Beschuldigten und zwei Geschädigte. Nähere Details wollte der Polizeipressesprecher zunächst nicht preisgeben.

Ob es einen Zusammenhang zwischen dem Streit unter Jugendlichen und der Sachbeschädigung im Bereich des Dorfteichs gibt, ist aktuell nicht bekannt. Im Falle der Drohung wurde laut Polizei Anzeige erstattet. Der Verein „Mein Lienen“ hat den Barfußpark vor rund vier Jahren unter seine Fittiche genommen und mit viel Mühe neugestaltet. Leider ist es seitdem immer wieder zu Vandalismusschäden gekommen.