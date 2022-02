Tempo 30 und Rüttelschwellen

CDU will die Verkehrssituation im Bereich Kibben Himmel/Handieker Damm entschärfen

Lienen

Die CDU-Fraktion hat einen Antrag zur Verkehrsberuhigung der Straße Kibben Himmel ausgearbeitet, den sie bei der nächsten Sitzung am 7. März in den Rat einbringen will. Fußgänger und Radfahrer sollen geschützt werden.