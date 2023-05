Diskussion um Grünpflege – Gemeinde muss Geld sparen

Die Grünpflege kostet Lienen viel Geld. In den vergangenen Monaten hat die Gemeindeverwaltung ein digitales Aufmaß der Grünflächen erstellt. Dies soll dabei helfen, die Ausgaben zu senken.

Mit der Ausarbeitung eines neuen Grünpflegekonzepts beschäftigt sich zurzeit die Gemeindeverwaltung in Lienen. Dafür kann sie zukünftig auf ein neues, digitales Kataster zurückgreifen.

Straßenbegleitgrün, Beete, Rasen, Wiesen, Hecken und Bäume: In Lienen gibt es viele Grünflächen, die mehr oder weniger unterhalten werden müssen. Die Kosten dafür sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen und belasten den Haushalt. Die Gemeindeverwaltung ist deshalb bemüht, das gewünschte Erscheinungsbild der Ortslagen und die Haushaltskonsolidierung miteinander in Einklang zu bringen.

Bei der Erstellung eines zukunftssicheren Grünpflegekonzepts muss selbstverständlich auch die Gewährleistung der Verkehrssicherheit an vorderster Stelle stehen. Hier gibt keinen Handlungsspielraum. Mit der Frage, wie Lienen die vorhandenen Grünflächen zukünftig unterhalten möchte, haben sich am Montagabend die Mitglieder des Umweltausschusses befasst.

Grünflächen in Lienen digital erfasst

Nico Königkrämer sagte zum Stand der Dinge, dass die Verwaltung vor der Auftragsvergabe stehe. „Wir müssen im Vorfeld gewisse Pionierarbeit leisten“, so der Bauamtsleiter. Um eine Grundbasis zu haben, wurde festgestellt, welche Flächen es im Dorf überhaupt gibt und wie diese aufgeteilt sind. Jede zu bewirtschaftende Fläche/Straßenbegleitgrün ist laut Königkrämer händisch ausgemessen und im Geoinformationssystem der Gemeinde hinterlegt worden.

Eine mühsame und vor allem zeitintensive Aufgabe, wie Mike Tschee, der diese erledigt hatte, in seiner Präsentation erläuterte. „Wir reden hier von knapp 1 000 einzelnen Flächen. Die existierten vor zwei Jahren, als wir damit angefangen haben, nur in verschiedenen Ordnern auf Papier“, schilderte er. Inzwischen konnten 941 Areale in einem Kataster festgehalten werden. Zu jeder erfassten Fläche wurde der Bewuchs (zum Beispiel Gräser, Sträucher, Bäume) dokumentiert. Die gesammelten Daten sollen bei der Kategorisierung und der daraus resultierenden Zuordnung des Pflegeaufwands helfen.

Kategorien geben Pflegeaufwand vor

„Grundsätzlich gibt es ein sehr breites Meinungsspektrum, wenn es darum geht, wie eine ordnungsgemäße Unterhaltung auszusehen hat, auch da erhoffen wir uns am Ende des Prozesses eine klare Entscheidung“, erklärte Lienens Bauamtsleiter im Umweltausschuss und fügte an: „Wir müssen zeitnah Entscheidungen dahingehend treffen, welche Flächen wichtig und welche in Anführungsstrichen vielleicht weniger wichtig sind“. Die Gemeindeverwaltung schlägt die Bildung von vier verschiedenen Pflegekategorien vor.

Kategorie 1 : Dazu zählen Flächen mit repräsentativem Charakter und überregionaler Bedeutung (zum Beispiel Ortseingänge, wie der Dorfteich, der Barfußpfad oder die Festwiese) und Straßenbegleitgrün mit erhöhtem Verkehrssicherungsstandard. Diesen Arealen wird ein erhöhter Pflegebedarf zugeordnet (mindestens einmal im Monat).

: Dazu zählen Flächen mit repräsentativem Charakter und überregionaler Bedeutung (zum Beispiel Ortseingänge, wie der Dorfteich, der Barfußpfad oder die Festwiese) und Straßenbegleitgrün mit erhöhtem Verkehrssicherungsstandard. Diesen Arealen wird ein erhöhter Pflegebedarf zugeordnet (mindestens einmal im Monat). Kategorie 2 : Anlagen mit funktionellem Charakter, (zum Beispiel Kinderspielplätze, Parkanlagen in Siedlungen usw.) welche nicht von überregionaler oder touristischer Bedeutung sind und nur Anliegerbezug haben. Diese Flächen haben einen mittleren Pflegebedarf und sind quartalsweise (bis zu viermal jährlich) zu pflegen und zu kontrollieren.

: Anlagen mit funktionellem Charakter, (zum Beispiel Kinderspielplätze, Parkanlagen in Siedlungen usw.) welche nicht von überregionaler oder touristischer Bedeutung sind und nur Anliegerbezug haben. Diese Flächen haben einen mittleren Pflegebedarf und sind quartalsweise (bis zu viermal jährlich) zu pflegen und zu kontrollieren. Kategorie 3 : Anlagen, insbesondere Beete mit geringem Pflegebedarf (Straßenbegleitgrün, Beete im Straßenbegleitgrün, Anlagen im Außenbereich des Gemeindegebietes, usw.). Diese Flächen weisen einen geringen Pflegebedarf auf und werden quartalsweise (viermal jährlich) (Hecken zweimal jährlich) gepflegt.

: Anlagen, insbesondere Beete mit geringem Pflegebedarf (Straßenbegleitgrün, Beete im Straßenbegleitgrün, Anlagen im Außenbereich des Gemeindegebietes, usw.). Diese Flächen weisen einen geringen Pflegebedarf auf und werden quartalsweise (viermal jährlich) (Hecken zweimal jährlich) gepflegt. Kategorie 4: Flächen, die nur im Rahmen der Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit oder der Entfernung von altem Pflanzenmaterial gepflegt werden, (zum Beispiel Kreisverkehre). Regelmäßig ist eine einmal jährliche Pflege (zum Beispiel durch Abmulchen) durchzuführen.

Mit diesen Kategorien könne man gut arbeiten und den Pflegebedarf je nach Bedarf anpassen, hieß es am Abend im Umweltausschuss. Für die Pflege der Grünflächen kommen drei Akteure infrage: 1. Anwohnerinnen und Anwohner (z. B. in Gestalt der Übernahme einer Patenschaft) 2. Kommunale Mitarbeiter (Bauhof) 3. zu beauftragte Dienstleister, der kommunale Bauhof. Durch den stetigen Zubau von Wohngebieten und veränderte Ansprüche ergeben sich bei den zu unterhaltenden Flächen laufend Änderungen.

Ziele des zukünftigen Pflegekonzepts

Ein wichtiger Bestandteil des zukünftigen Pflegeplans ist eine eindeutige Zuständigkeitsfestlegung für die jeweilige Fläche. Doppelzuständigkeiten sollen ausgeschlossen beziehungsweise auf ein notwendiges Minimum reduziert werden. Das Konzept beinhaltet insbesondere auch den Aufruf zu bürgerschaftlichem Engagement und zur Schaffung entsprechender Anreize zur Übernahme von Pflegeleistungen, berichtet Tschee. Müllsammelaktionen in Lienen gibt es schon einige.

Ein weiterer Baustein sei die fortlaufende Überprüfung der Abarbeitung der im Pflegeplan festgelegten Arbeiten durch die Gemeindeverwaltung. Laufend müsse auch geprüft werden, ob Anpassungsbedarf in Bezug auf mögliche Entwicklungsziele bestehe. Verbesserungspotenzial sah Helmut Hettwer von SW Lienen nach der Präsentation des Pflegekonzepts. Er kritisierte, dass die Sportanlagen des Vereins nicht berücksichtigt würden und bat darum, diese mit aufzunehmen. „Man kann sicherlich noch eine ,Kategorie 5 Lärmschutzwand am Sportzentrum bilden'. Wir wollen niemanden vergessen und alle Flächen in das Konzept miteinbeziehen, die die Politik für relevant hält“, sagte Nico Königkrämer, der nach eigener Aussage weitere Vorschläge und Anregungen zu dem Thema gern entgegennimmt.