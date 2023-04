50 Jahre Hallenfreibad Lienen – Termin für Geburtstagsfeier steht

Am Samstag wurde von einigen Mitgliedern des Fördervereins Hallenfreibad Lienen wieder fleißig in die Hände gespuckt, um alles wieder auf Vordermann zu bringen. Schon in den letzten Wochen waren einige besonders umtriebig und brachten beispielsweise den Tennisplatz und das Volleyballfeld in Schuss.

