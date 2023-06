Der Rat hat den Haushalt 2023 verabschiedet. „Sechs Monate zu spät“, kritisieren die Fraktionssprecher aller Parteien in Lienen, die in ihren Reden eine klare Forderung an die Gemeindeverwaltung stellten.

Der Rat der Gemeinde Lienen hat am Montag mit den Stimmen von CDU, SPD und FDP den Haushalt 2023 verabschiedet. „Sechs Monate zu spät“, kritisieren die Fraktionssprecher aller Parteien. Während andere Kommunen bereits im Dezember vergangenen Jahres über ihre Finanzen entschieden haben, liegt in Lienen erst jetzt ein Ergebnis vor, welches nun noch auf die Zustimmung vom Kreis Steinfurt als Aufsichtsbehörde wartet. Die Prüfung kann bis zu zwei Monate in Anspruch nehmen.

Dies dürfe auf gar keinen Fall zur Normalität werden. In ihren Haushaltsreden forderten die Fraktionssprecher die Verwaltung dazu auf, alles daranzusetzen, den Haushalt für 2024 so einzubringen, dass dieser noch in diesem Jahr verabschiedet werden kann. Nur wenn die finanzielle Situation der Kommune frühzeitig geklärt sei, könne man nachhaltig planen und Projekte umsetzen. Doch wie kam es überhaupt zu diesem extremen Zeitverzug? Hinsichtlich des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) ergaben sich nicht für dieses Jahr, sondern bei der genehmigungsfähigen Darstellung der Jahre 2024 und 2025 erhebliche Probleme (WN berichteten).

Pro Kopf Verschuldung steigt

Für die Ausarbeitung des komplexen und äußerst komplizierten Zahlenwerks erhielten Kämmerer Daniel Püttcher und sein Team in der Ratssitzung von allen Seiten viel Lob. Der vorgelegte Haushalt weist eine Unterdeckung von 462 800 Euro auf. Dies sei angesichts eines Eigenkapitals von 7,3 Millionen Euro erheblich, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Karsten Huneke. Die langfristige Finanzplanung sieht gleichzeitig vor, ab 2025 dauerhaft das Haushaltssicherungskonzept verlassen zu können. Das bedeutet, Lienen erhält auf dem Papier wieder mehr finanzielle Freiheiten bei der Gestaltung der Politik.

Püttcher geht in seinen Planungen von einer Zunahme der Gewerbesteuer um 92 Prozent bis 2025 und einer Steigerung des gemeindlichen Anteils an der Einkommensteuer um 41 Prozent aus. Als „sehr optimistisch“ bezeichnet Karsten Huneke diese Vorhersage. „Selbst wenn wir im Jahr 2025 die Haushaltssicherung verlassen, besteht immer noch die Gefahr einer Überschuldung, selbst bei einem ausgeglichenen Haushalt“, erklärt der SPD-Fraktionsvorsitzende. Seit 2008 hat sich das Eigenkapital von über 16 Millionen Euro auf knapp 7 Millionen Euro reduziert, während die Verschuldung pro Kopf von 2020 bis 2025 etwa achtmal höher geworden ist, beziehungsweise werden wird.

Was sind die Ursachen für die angespannte Finanzlage?

Bei der Suche nach der Ursache für die finanzielle Misere in Lienen gaben die Fraktionssprecher von CDU, SPD, Bündnis und FDP mehrere Gründe an. Land und Bund würden den Kommunen deutlich mehr wichtige Aufgaben, mit denen teils sehr hohe Kosten verbunden seien, aufladen. Im Haushalt 2023 werden zum Beispiel Mehrkosten für den Asylbereich von 220 000 Euro und Übertragungen aus 2022 in Höhe von 715 000 Euro aufgeführt (Asylbewerberleistungsgesetz). Allein dieser Bereich macht rund 1 Million Euro aus. Ein weiterer großer Kostenfresser sei die Offene Ganztagsschule (Ganztagsförderungsgesetz), die mit etwa 516 000 Euro (2023: 90 000 und 2022: 426 000) zu buche schlägt. Um die hohen Ausgaben abfedern zu können, plant die Politik in Lienen Steuererhöhungen ab 2024, die jeden in der Gemeinde treffen werden.

Die Probleme, die man mit dem Ausgleich des Haushaltes in Lienen habe, seien „struktureller Natur“, bringt es der CDU-Fraktionsvorsitzende Michael Stehr in seiner Haushaltsrede auf den Punkt. „Das schlägt sich nicht nur in höheren finanziellen Aufwendungen, beispielsweise für die Flüchtlingsunterbringung, sondern auch durch immer komplexer werdende Gesetze und Ausweitung der Aufgaben und Bürokratie im Personalaufwand nieder. Es wird höchste Zeit, dass endlich dem Prinzip ‚Wer bestellt, muss auch bezahlen‘ im Verhältnis zwischen höheren Instanzen und den Kommunen Geltung verschafft wird“, meint die CDU. Die permanente Verschärfung von Regeln aller Art sorge dafür, dass Verwaltungspersonal nicht eingespart werden könne. Viele wichtige Aufgaben in Lienen und Kattenvenne werden bereits von Ehrenamtlichen übernommen. „Die Situation in unserer Gemeinde wäre sicherlich deutlich schlechter, wenn wir Organisationen wie Für Kattenvenne, Mein Lienen, den Förderverein Hallenfreibad Lienen, die Sportvereine, die AWO und viele andere nicht hätten, deren Arbeit für alle von uns einfach unbezahlbar ist“, lobte Karsten Huneke.

Bündnis stimmt gegen Haushalt und Stellenplan

Der Stellenplan für das Jahr 2023 sieht praktisch keine Veränderung in der Gesamtzahl der Stellen in der Gemeinde vor. Angesichts der angespannten Finanzlage sei dies nach Auffassung von CDU, SPD und FDP eine vernünftige Entscheidung. Die Mitglieder vom Bündnis Lienen hingegen kritisieren den Stellenplan scharf, da aus diesem nicht hervorgehe, was die Gemeindeverwaltung für den Klimaschutz tue. „Der Klimaschutz ist der Gemeinde offensichtlich nicht wichtig und das kann in der heutigen Zeit nicht sein“, äußert sich ein verärgerter Fraktionssprecher Georg Kubitz. Im Zuge der Ratssitzung hatte das Bündnis Lienen erneut gefordert, eine Stelle für Klimaschutz und Klimafolgenanpassung zu schaffen und einen entsprechenden Antrag gestellt. Wie schon im Haupt- und Finanzausschuss fand dieser jedoch keine Mehrheit.

Mit einem Antrag machte auch der FDP-Fraktionsvorsitzende Carsten Antrup auf sich aufmerksam. Er warf der Gemeindeverwaltung in seiner Haushaltsrede vor, zu wenig Menschen im Gemeindegebiet anzusiedeln. Zudem dauere der Ansiedlungsprozess zu lange. Die Einnahmen bei der Einkommenssteuer, die etwa 45 Prozent des Steueraufkommens in Lienen ausmache, könnten nach Auffassung der FDP deutlich höher sein, wenn Lienen beim Wachstum nicht hinter einigen vergleichbaren Kommunen im Kreis zurückläge. Im Gewerbebereich sei es das Gleiche. „Statt, wie von uns seit Jahren angemahnt, also die Anzahl der Steuerzahlenden zu erhöhen, ändert man die Höhe der zu zahlenden Steuern“, kritisiert Antrup. „Aus mangelnden Alternativen“ stimmte seine Fraktion dennoch für den Haushalt 2023. Gleichzeitig fordert die FDP-Fraktion Bürgermeister Arne Strietelmeier in einem Antrag dazu auf, Zukunftskonzepte zu entwerfen, die beinhalten sollen, wie Lienen und Kattenvenne in einem Zeitraum von zehn bis 30 Jahren aussehen könnten, beispielsweise in Hinblick auf die Themenschwerpunkte Wohnen, Infrastruktur, Mobilität, Wirtschaft und Gewerbe.