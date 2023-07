Übernachten im märchenhaften Hexenhaus in Lienen

Eine Übernachtung in dem neuen Hexenhaus auf dem Eurocamp in Lienen ist ab sofort buchbar.

Gemütlich, windschief und verwunschen. „Das ist mein Baby“, berichtet Heike Tobergte voller Stolz im Gespräch mit den WN und meint damit das neue Hexenhäuschen, das nun seit gut zwei Wochen auf dem Eurocamp Lienen steht. Die Unterkunft auf dem Campingplatz in Holperdorp kann ab sofort für besondere und außergewöhnliche Übernachtungen gebucht werden.

Betreiber des Eurocamp Lienen ist Eberhard Krützmann. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Heike Tobergte kümmert er sich um das Wohl der Gäste. Gerade jetzt zur Sommerzeit empfangen die beiden viele Besucherinnen und Besucher, die beispielsweise die Teuto-schleifen, das Holperdorper Tal oder die Hermannshöhen erkunden möchten und auf der Suche nach einem geeigneten Schlafplatz sind.

Hexenhäuschen als Geschenkidee

Der Eurocamp Lienen hat 170 Jahresstellplätze (Dauercamper) und 60 Plätze für Tagestouristen. Darüber hinaus werden besondere Übernachtungsmöglichkeiten angeboten, im Hühner- und im Entenstall und seit neustem auch im Hexenhäuschen. Dieses eignet sich sowohl für spontane Tagesausflügler wie Wanderer und Radfahrer, als auch für Familien. „Gern wird eine Übernachtung in der Unterkunft auch verschenkt. Ich habe auch schon Überraschungsgutscheine ausgestellt“, berichtet Heike Tobergte.

Sie blickt auf den Entstehungsprozess des Hexenhauses zurück. Angefangen habe alles mit einem Bauwagen, wie man ihn aus der beliebten Kinderserie „Löwenzahn“ kennt. Doch der war in die Jahre gekommen. „Also musste etwas Neues her, etwas, was hier auch hinpasst, an diesen schönen, naturnahen Ort“, erzählt die 55-Jährige im Gespräch mit den WN. Dabei sei schließlich die Idee entstanden, auf dem Campingplatz ein Hexenhäuschen zu bauen.

Bildergalerie: Besondere Übernachtung im Hexenhäuschen in Lienen Gemütlich, windschief und verwunschen geht es im Hexenhäuschen zu. Foto: Tourist-Information Mit viel Liebe zum Detail wurde das Hexenhaus erstellt. Foto: Tourist-Information Auf Einladung von Heike Tobergte, hat sich Anja Schmidt von der Tourist-Information Lienen im Hexenhaus umgesehen. Foto: Tourist-Information Auch die gemütliche Terrasse vor dem Hexenhaus lädt zum Verweilen ein. Foto: Tourist-Information Die bequemen Matratzen bieten Platz zwei bis drei Personen. Foto: Tourist-Information Im Außenbereich geht es schaurig zu: Hier hängen viele „Hexen“ ab. Foto: Tourist-Information Zu einem Hexenhaus gehört selbstverständlich auch ein Rabe. Dieser hier ist ein echtes Kunstwerk. Foto: Tourist-Information Mitten im Grünen steht das Hexenhaus auf dem Eurocamp in Lienen. Foto: Tourist-Information Der Hexenbesen ist im Volksglauben das bevorzugte Transportmittel der Hexen. Foto: Tourist-Information

Dachschindeln aus kanadischen Rotzederholz

Nach dem Einfall ging es an die Umsetzung. Bei der Planung gab es einiges zu beachten, zum Beispiel die Einhaltung geltender Gesetze. In der Verordnung über Camping und Wochenendplätze des Landes NRW steht, worauf zu achten ist. So muss das Hexenhaus aufgrund des gewählten Standortes auf einem mobilen Alu-Träger stehen. Auch bei der Gestaltung der Unterkunft galt es noch offene Fragen zu klären, zum Beispiel, ob mit oder ohne Dachgaube gebaut werden sollte.

2022 entstand schließlich der Bausatz des Hexenhäuschens, das vor wenigen Wochen auf dem Campingplatz fertiggestellt worden ist. Die Eingangstür hat Heike Tobergte extra in der Mitte teilen lassen. Des Weiteren ließ sie ein bequemes Bett anfertigen, welches absichtlich etwas höher eingebaut wurde, um darunter Staufläche zu gewinnen. Die Dachschindeln bestehen aus hochwertigem kanadischen Rotzedernholz. Dies sei ein wichtiges Qualitätsmerkmal, so die 55-Jährige. Die von Eberhard Krützmann gestaltete Terrasse rundet das ungewöhnliche Ambiente ab. „Das ist ein gemütlicher Ort zum Krafttanken geworden, an dem man den Alltagsstress hinter sich lassen kann“, freut sich Tobergte und fügt an, dass Hunde ausdrücklich erwünscht seien.

Wie ist das Hexenhaus ausgestattet?

Das Hexenhaus bietet Platz für zwei bis drei Personen. Die Unterkunft ist ausgestattet mit Matratzen, Kissen, Decken, Geschirr, Besteck und Gläsern. Auch Strom und ein Wasserkocher stehen bereit. „Viele reisen mit einem Schlafsack an. Gegen eine Gebühr stellen wir aber auch Bettwäsche und Handtücher bereit“, berichtet Heike Tobergte.

Eine Toilette oder ein Waschbecken gibt es im Hexenhaus zwar nicht. Doch auf dem Campingplatz befinden sich Sanitäranlagen mit großzügig angelegte Toiletten-, Wasch- und Duschkabinen, die ausreichend Platz für Eltern und Kinder bieten. Auch Waschmaschine und Trockner sind vorhanden. Wertmarken und Waschmittel sind an der Rezeption erhältlich. Das Hexenhäuschen kann zwischen April und Oktober telefonisch unter 05483/290 oder per E-Mail info@camping-lienen.de gebucht werden. Weitere Informationen finden sich auf der Homepage vom Eurocamp Lienen.