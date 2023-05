70 Jahre katholische Kirche Maria Frieden

Die katholische Kirche Maria Frieden wurde am 10. Mai 1953 eingeweiht. Dieses Ereignis jährt sich in diesem Jahr zum 70. Mal. Anlässlich des runden Geburtstages plant die Gemeinde eine Jubiläumsfeier.

Der erste katholische Pfarrer in Lienen hieß Franz Garske. Er ist mittlerweile verstorben und hätte vor wenigen Wochen seinen 110. Geburtstag gefeiert.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt eine interessante Entwicklung einer mit 70 Jahren noch jungen Kirche und Kirchengemeinde: Nachdem man anfangs die Gottesdienste in Lienen in der evangelischen Kirche und in Kattenvenne auf dem einzigen katholischen Hof Schlingermann gefeiert hatte, kam der Wunsch nach einem eigenen Gotteshaus auf.

Der Wunsch nach einer eigenen Kirche

Pfarrer Garske, der von 1946 bis 1961 Pfarrer in Lienen war, hat mit Bischof Michael Keller im Jahr 1952 ein Grundstück an der Bergstraße erworben und mithilfe der tatkräftigen Unterstützung der Gemeindemitglieder die Kirche Maria Frieden erbaut. Die wenigen verbliebenen Zeitzeugen, die diese ersten Jahre der Pfarrgründung miterlebt und durchgestanden haben, wissen, wie viele körperliche und seelische Belastungen alle Beteiligten damals auf sich genommen haben.

Nach den Plänen von Baurat Bocklage und Architekt Stahlschmidt aus Lienen entstand das Gotteshaus im Rundbogenstil. In der Chronik der Kirchengemeinde ist von 30 Personen die Rede, die nach Feierabend bis in die Dunkelheit hinein bei den Bauarbeiten mithalfen. Der gemeinsame Kirchbau trug dazu bei, dass viele Flüchtlinge oder Heimatlose in Lienen im christlichen Sinne ein neues Zuhause gefunden haben. Der Name der Kirche „Maria Frieden“ ist wohl auch aus dieser Sicht zu verstehen.

Pfarrer Franz Garske war Mitgründer von Maria Frieden. Foto: Katholische Kirchengemeinde Maria Frieden

Neubau und Umgestaltung des Gotteshauses

In den ersten Jahren nach der Einweihung fanden sonntags um 7 Uhr, 9 Uhr und 10.30 Uhr Gottesdienste statt, die im Durchschnitt von 320 Katholiken besucht wurden. In der Gemeinde gab es zu dieser Zeit knapp 700 Katholiken. Heute gibt es in Lienen fast doppelt so viele. Die Zahl der Gottesdienstbesucher ist dagegen stark rückläufig und im mittleren zweistelligen Bereich. In den folgenden Jahren wurde die Kirche weiter ausgestaltet. Es waren viele Spender, die in der Folgezeit den weiteren Ausbau ermöglichten.

Neben der Kirche entstand ein Pfarrhaus und später ein Pfarrheim. Im Jahr 2019 wurde im Zuge der Neuerrichtung des Pfarrheims auch die aus dem Jahre 1952 stammende Kirche Maria Frieden kernsaniert. Neben einem neuen Anstrich bekam sie Eichenparkett mit Fußbodenheizung sowie eine komplett erneuerte elektrische Versorgung. Die bisherigen Kirchenbänke wurden durch eine Bestuhlung ersetzt, und so befindet sich die Kirche Maria Frieden in einem immer währenden Wandel. „Ich habe im Zuge des Umbaus, mit dem Architekten gesprochen. Dieser war von den Proportionen und der Gestaltung der Lienener Kirche entzückt“, berichtet Pfarrer Peter Kossen im WN-Gespräch. Er hatte Anfang des Jahres 2017 das Amt von Pfarrer Karl Jasbinschek übernommen.

So sah die katholische Kirche in Lienen früher aus. Foto: Katholische Kirchengemeinde Maria Frieden

Verspätete Jubiläumsfeier am 1. September

Schon jetzt lädt die katholische Kirchengemeinde anlässlich des 70. Jubiläums zu einer verspäteten Feier nach den Sommerferien am Freitag, dem 1. September, ein. „Es wird ein Gemeindefest rund um die Kirche geben, mit einem bunten Programm für Jung und Alt“, freut sich Peter Kossen. Die Planungen für die Feierlichkeiten laufen bereits auf Hochtouren.

Zurzeit gibt es zudem Überlegungen, im Zuge des Jubiläums das Außengelände neu zu gestalten. „Es steht die Idee im Raum, ein Wegekreuz zu realisieren“, erklärt Kossen. Genauere Informationen zu dem Vorhaben müssen noch besprochen werden. Doch die Vorfreude auf den runden Geburtstag ist schon jetzt riesig.