„Tanz in den Mai“ in Kattenvenne

Die Vorfreude bei den Kameradinnen und Kammeraden auf das bevorstehende Fest ist schon jetzt riesig, berichtet Andreas Breulmann vom Löschzug Kattenvenne. Im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten ging er im Vorfeld des Events auf das Programm ein, welches die Besucherinnen und Besucher bei der Jubiläumsfeier zum 30-jährigen Bestehen der Jugendfeuerwehr Kattenvenne am 30. April erwartet.

„Tanz in den Mai“: Kattenvenne feiert „30 Jahre Jugendfeuerwehr“

„Ab 13 Uhr laden wir zu einem ökumenischen Gottesdienst ein. Danach haben sich die vier Betreuer mit ihren zwölf Jugendfeuerwehr-Mitgliedern am Feuerwehrgerätehaus viele tolle Sachen überlegt, wie etwa eine Übung, eine Fahrzeugschau und jede Menge Spiel und Spaß für die Öffentlichkeit“, kündigt Breulmann an. Des Weiteren werde im Zuge der Geburtstagsfeier das neue Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) vorgestellt.

Auch die aktiven Mitglieder des Löschzugs Kattenvenne sind natürlich aktiv und voller Tatendrang. Sie werden ebenfalls mit einer Übung für Unterhaltung sorgen. Es werden Kaffee und Kuchen sowie weitere Speisen und Getränke angeboten, womit auch für das leibliche Wohl vor Ort gesorgt sein dürfte.

Doch damit nicht genug; „Nach dreijähriger Corona-Pause findet ab 18 Uhr das traditionelle Maibaumrichten vom Löschzug Kattenvenne wieder statt“, fügt Andras Breulmann an. Die Veranstaltung wird ebenfalls am Feuerwehrgerätehaus an der Schweger Straße in Kattenvenne stattfinden. Nach dem Aufstellen des Maibaumes wird dann mit Musik und leckeren Cocktails in den Mai hineingetanzt. Das ganze Dorf ist zu den Feierlichkeiten herzlich eingeladen.