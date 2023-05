Pflege bei Kindern: Neue Fachkraft im Einsatz

Die Pflegebedürftigkeit von Kindern kann für Eltern eine enorme Herausforderung darstellen. Da ist oft guter Rat teuer, um sich im Dschungel der Hilfsangebote zurechtzufinden. In solchen Fällen kann es hilfreich sein, sich von einem Pflegeberater beraten zu lassen. In Lienen gibt es seit Jahresbeginn eine neue Fachkraft.

Jessica Bauschulte ist Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin und qualifizierte Pflegeberaterin, die sich auf die Betreuung von Kindern spezialisiert hat. Seit Beginn des Jahres ist sie bei der ambulanten Pflegeberatung in Lienen angestellt. Ihr Einsatzgebiet ist im Altkreis Tecklenburg und rund um Osnabrück.

Sie verfügt über umfangreiche Kenntnisse in der Pflege von Kindern mit unterschiedlichen Krankheitsbildern und Behinderungen und kann Eltern wertvolle Tipps geben, wie sie ihr Kind zu Hause optimal betreuen können.

Wie läuft eine Pflegeberatung ab?

Die Beratung erfolge unabhängig, nach den aktuellen gesetzlichen Richtlinien und könne bereits beginnen, wenn noch kein Pflegegrad festgestellt wurde, eine Pflegebedürftigkeit jedoch vorhanden ist. Der erste Kontakt kann hierbei bereits im Krankenhaus stattfinden. Für Pflegeversicherte ist die Beratung eine Leistung der Pflegekasse und somit kostenfrei. „Viele Eltern wissen gar nicht, dass ihr Kind Anspruch auf einen Pflegegrad hat“, berichtet Bauschulte.

Eine der wichtigsten Aufgaben der Pflegeberatung ist es, den Eltern zu helfen, die Bedürfnisse ihres Kindes zu verstehen und zu erfüllen. Dazu gehöre auch die Beratung zu geeigneten Pflegehilfsmitteln und die Beantragung von finanziellen Leistungen wie Pflegegeld oder Hilfsmittelzuschüssen. „Kinder haben ganz andere Schwerpunkte als Erwachsene. Durch die Einstellung von Jessica Bauschulte können wir als Einrichtung jetzt noch viel gezielter auf ihre Bedürfnisse eingehen“, berichtet die Inhaberin der Liener Pflegeberatung Venja Stille im WN-Gespräch.

Ursachen für Pflegebedürftigkeit bei Kindern

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Beratung ist die psychosoziale Unterstützung der Eltern. Eine Pflegebedürftigkeit des Kindes kann für die ganze Familie eine Belastung darstellen und zu Konflikten und Überforderung führen. Jessica Bauschulte kann den Eltern helfen, mit dieser Situation besser umzugehen, indem sie ihnen Tipps zur Entlastung gibt. „In diesem Bereich kennt sich Frau Bauschulte sehr gut aus. Sie hat viele Jahre auf der Intensivstation für Frühchen gearbeitet“, erklärt Venja Stille.

Kann der eigene Nachwuchs nicht so viel wie ein anderes gleichaltriges Kind und ist in seiner Selbstständigkeit eingeschränkt? Das kann ein Anzeichen für eine Pflegebedürftigkeit sein. Die Ursachen, warum eine besondere Pflege bei Kindern notwendig wird, können ganz vielfältig sein, von körperlichen oder geistigen Behinderungen über Diabetes und Hauterkrankungen. Kinder können bereits mit einer pflegebedürftigen Erkrankung auf die Welt kommen, oder aber diese tritt erst im Laufe der Lebensjahre auf. Auch durch einen Unfall kann ein Kind plötzlich pflegebedürftig werden, berichtet die ambulante Pflegeeinrichtung.

Terminvereinbarung für eine Pflegeberatung

Die Leistungen der Pflegekasse dienen dazu, den Pflegealltag zu erleichtern. Insgesamt soll die Beratung von Jessica Bauschulte für pflegebedürftige Kinder und ihre Eltern eine große Hilfe darstellen. Ziel sei es, die Pflege zu Hause zu organisieren und zu erleichtern. Bedürftige Familien können sich jederzeit an die ambulante Pflegeberatung in Lienen wenden. Zu erreichen ist Jessica Bauschulte von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8 bis 14 Uhr unter der Telefonnummer 01577/74 41 25 0 oder per Mail unter beratung@ambulante-pflegeberatung.com.