„So Leute, nochmal dabei sein. Die Fahrt beginnt. Und ab geht's, geht's, geht's. Jawoll - woll - woll! Huuuuup!“

Wenn diese Durchsage durch die Lautsprecher schallt, wissen alle Bescheid, in Lienen ist wieder Kirmes-Zeit. Vom 17. bis 19. März gibt es wieder Fahrspaß für die ganze Familie.

Schausteller kommt gern nach Lienen

Apropos Familie. Die Schaustellerfamilie Tovar aus Glandorf kommt seit mehr als 50 Jahren nach Lienen, um die Kirmes auszurichten. Die Vorfreude auf das bevorstehende Event ist riesig. „Wir kommen gerne nach Lienen. Das ist für uns immer der Auftakt direkt vor der Haustür, nur sieben Kilometer von Glandorf entfernt. Da kennt man natürlich viele Gesichter.“

Die Schaustellerfamilie Tovar blickt auf eine lange Historie. Das Unternehmen wird in vierter und fünfter Generation von Bernd Tovar und seinem Sohn Bernd (Junior) geführt. „Das ist bei uns etwas kurios. Der Vorname lautet tatsächlich immer Bernhard beziehungsweise Bernd. Bis heute ist das so“, erklärt Bernd Tovar Senior schmunzelnd auf WN-Nachfrage. Er betreibt unter anderem den Autoscooter.

Mit Bernd Tovar junior, im Autoscooter sitzend, befindet sich die Schaustellerfamilie Tovar bereits in fünfter Generation. (Archivbild) Foto: Klaus De Carne

Kirmes in Lienen: Welche Attraktionen gibt es?

Den Westfälischen Nachrichten hat der Glandorfer vorab verraten, auf was sich die Kirmesbesucherinnen und -besucher in Lienen in diesem Frühjahr freuen dürfen. „Am Dorfteich werden der Autoscooter und der Kinderkettenflieger (Kettenkarussell) aufgebaut. Oberhalb des Kirchplatzes stehen der Fliegende Teppich (Devil Dance) und das Kinderkarussell“, so der Schausteller.

Zudem werden 20 bis 25 Stände wie eine Schießbude, das Entenangeln für die Kleinen oder das Pfeilewerfen im Ortskern aufgebaut. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Fisch, Pommes, Bratwurst, Mandeln, Popcorn und Zuckerwatte runden das Angebot kulinarisch ab.

Kirmes in Lienen mit Happy-Hour

Nach der langen Corona-Pause hatte im vergangenen Jahr endlich wieder eine Kirmes in Lienen stattgefunden. Die Besucherzahlen waren nach Angaben des Schaustellers sehr zufriedenstellend und bewegten sich auf dem Niveau von 2019. Trotz hoher Inflation rechnet Bernd Tovar auch in diesem Jahr mit zahlreichen Besuchern. „Ich glaube, für Vergnügen geben die Leute noch Geld aus. Man weiß ja nicht, was nach Corona und Krieg kommt“.

Die Kirmes in Lienen lockt passend zum Start am Freitag mit einer Happy-Hour. Genauer gesagt sind es sogar zwei, denn von 15 bis 17 Uhr gilt an allen Fahrgeschäften: „1 x zahlen = 2 x fahren“. Wenn jetzt auch noch das Wetter mitspielt, steht einem gelungenen Start in die neue Kirmessaison wohl nichts mehr im Wege. „18 Grad und bewölkt. Das ist das perfekte Kirmeswetter, damit die Leute nichts anderes machen können, als hierherzukommen“, meint Bernd Tovar lachend. Er und seine Kollegen sind bereit für den Startschuss.

Die Kirmes hat am Freitag von 15 bis 22 Uhr und am Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 22 Uhr für die Besucherinnen und Besucher geöffnet. Nach dem Event in Lienen geht es für die Schaustellerfamilie Tovar aus Glandorf direkt weiter zum Osnabrücker Jahrmarkt an der Halle Gartlage. In der Branche ist man eben immer unterwegs. „Ich bin damit aufgewachsen. Man freut sich, besonders jetzt nach der Winterpause, dass es wieder losgeht und dass man die Leute wiedersieht. Das ist einfach unser Leben.“