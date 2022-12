Geplante Entfernung von 18 Linden – Artenschutz-Gutachten liegt vor

Haben die 18 Linden am Kirchplatz noch eine Zukunft oder müssen sie weichen? Mit dieser Frage befassen sich seit knapp einem Jahr der Planungs- und Bauausschuss, der Umweltausschuss und der Rat der Gemeinde Lienen. Einem Ergebnis scheint man nur langsam näher zu kommen.

Das von der Verwaltung beauftragte Gutachten der Unteren Naturschutzbehörde liegt jetzt dem Kreis Steinfurt vor, bestätigte Lienens Bauamtsleiter Nico Königkrämer am Mittwoch auf WN-Nachfrage. „Das vorgelegte Gutachten bezieht sich nur auf die Belange des Artenschutzes. Hier sieht die Untere Naturschutzbehörde keine Bedenken“, so Königkrämer. Doch Georg Kubitz, Fraktionssprecher des Bündnisses für Ökologie und Demokratie, ist skeptisch: „Wir sind von unserer Fraktion noch nicht davon überzeugt, dass die Fällung dieser Linden an diesem Ort überhaupt notwendig ist“, kritisierte er im Zuge der Ratssitzung am Montag das Vorhaben der evangelischen Kirchengemeinde.

Linden in Lienen sollen massive Schäden aufweisen

Die Kirchengemeinde hatte am 25. Februar einen Antrag auf Abweichung von den Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 34 „Kirchplatz“ gestellt. In dem Vorhaben heißt es, dass man die Linden, die massive Schäden im Kronenbereich aufweisen würden, durch entsprechende Neuanpflanzungen ersetzen möchte. Im Zuge dieser Durchführung wolle man zudem die Gelegenheit nutzen, um dem Gotteshaus einen neuen Anstrich zu verpassen.

In dem gestellten Antrag der evangelischen Kirchengemeinde sei nur die Rede von der Beseitigung der Linden und nicht von einer Neuanpflanzung, ärgerte sich Kubitz. Er habe den Eindruck, dass die Bearbeitung des Falls absichtlich in die Länge gezogen werde. Bauamtsleiter Nico Königkrämer versuchte die Wogen zu glätten: „Nur im Fall einer unmittelbaren Ersatzanpflanzung halten wir überhaupt das Instrument der Befreiung für das korrekte. Wenn wir tatsächlich darüber reden wollen und sollen, dass diese Bäume ohne den entsprechenden Ersatz entfernt werden, reden wir von einer Bebauungsplanänderung. Das ist der Kirchengemeinde auch so kommuniziert worden“, so Königkrämer.

Lienen: Weiteres Gutachten muss angefertigt werden

Wenn besondere Gründe, wie etwa die Verkehrssicherheit vorliegen, kommt es vor, dass Bäume gefällt werden dürfen. Bevor dies geschieht, muss jedoch eine entsprechende fachliche Untersuchung durchgeführt werden. „Zu Beginn dieser Woche haben wir die Kirchengemeinde darum gebeten, noch ein Gutachten durch einen Baumgutachter anfertigen zu lassen. Dieser soll feststellen, wie schlecht es um die Linden wirklich bestellt ist“, so Bauamtsleiter Nico Königkrämer. Erst, wenn dieses vorliegt, wird der Rat eine endgültige Entscheidung treffen.