LWL-Neubau in Lienen wird im Frühjahr fertig

Die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner seien erwachsene Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung, die zurzeit noch in Lengerich leben, berichtet Vera Herbst, Einrichtungsleiterin des LWL-Wohnverbundes Kreis Steinfurt. Ihr Umzug nach Lienen werde voraussichtlich im Frühjahr 2024 erfolgen. Die Einbindung des Neubaus in ein gewachsenes Wohnviertel und die überschaubaren Strukturen in der Umgebung unterstützten den Teilhabe- und Inklusionsgedanken.

Neubau in Lienen entsteht in zentraler Lage

Lienen böte gute Einkaufsmöglichkeiten und Freizeitangebote, so Herbst. Da das Zentrum nicht weit entfernt sei, könnten die Bewohner Geschäfte, Banken oder Arztpraxen je nach Unterstützungsbedarf mit oder ohne Begleitung aufsuchen. Das neue barrierefreie Wohnhaus an der Glandorfer Straße werde individuell möblierte Einzelzimmer beziehungsweise kleine Apartments bieten, die sich auf drei Etagen verteilen.

Angegliedert sei ein tagesstrukturierender Bereich. Dieser könne beispielsweise von denjenigen genutzt werden, die keiner Arbeit nachgehen. Der Bereich komme aber auch den Personen zugute, die bei Angehörigen in Lienen wohnen und tagsüber eine Anlaufstelle benötigen. Ziel sei es, dass die Bewohner ihr Leben möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich führen und damit gleichberechtigt teilhaben am Leben in der Gemeinschaft, kündigt Herbst an.

Der Neubau an der Glandorfer Straße hat individuell möblierte Einzelzimmer bzw. kleine Apartments, die sich auf drei Etagen verteilen. Im weißen Gebäudeteil befindet sich das Tagesstruktur-Angebot. Foto: LWL-Bau-und Liegenschaftsbetrieb

Herbst: „Inklusion ist keine Einbahnstraße“

Ein Team von gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt und begleitet die Menschen je nach Bedarf und rund um die Uhr. „Inklusion ist keine Einbahnstraße und muss in alle Richtungen gehen. Sie bedeutet für uns auch, dass wir uns öffnen“, erklärt die Einrichtungsleiterin des LWL-Wohnverbundes.

Herbst kündigte an, dass ein Tag der offenen Tür geplant sei, an dem Nachbarn und anderen interessierten Menschen die Gelegenheit gegeben werde, die neue Einrichtung zu besichtigen. Die Veranstaltung beinhalte auch ein Kennenlernen mit den Bewohnern und den Mitarbeitern. „Außerdem stellen wir abends und am Wochenende gerne die Räumlichkeiten unserer Tagesstruktur zur Verfügung − zum Beispiel für Treffen von Selbsthilfegruppen, Besprechungen oder kreative Kurse“, berichtet sie.