Lienen/Münster

Im Verfahren gegen einen 45 Jahre alten Mann aus Lienen, der am 25. Mai des vergangenen Jahres einen anderen Mann am Kattenvenner Bahnhof durch 14 Messerstiche tödlich verletzt haben soll, wurden am vierten Prozesstag mehrere Polizeibeamte vernommen.

Von Eva-Maria Landmesser