Notruf wiederholt missbraucht: Polizei ermittelt

Innerhalb weniger Tage ist es in Lienen zu Fake-Notrufen gekommen, die per Nora-App abgesetzt wurden. Die Polizei ermittelt und hat Strafanzeige gestellt.

Feuer und Gasaustritt in der Straße „Kibben Himmel“ in Lienen: Aufgrund dieses Notrufs rückten am Montagabend gegen 20.15 Uhr Kräfte von Polizei und Feuerwehr zum besagten Einsatzgebiet aus. „Vor Ort konnten wir jedoch nichts feststellen, weder einen Brand noch eine andere Gefährdung“, sagt der Einsatzleiter der Feuerwehr Lienen, Christian Kammann, auf WN-Nachfrage.

Offenbar kein Einzelfall, wie uns die Kreispolizeibehörde Steinfurt bestätigt. Pressesprecherin Heike Piepel berichtet, dass es am Kibben Himmel bereits am Samstag, 24. Juni, zu einem identischen Vorfall gekommen sei.

Fake-Notruf über die Nora-App

In beiden Fällen sei der Alarm über die Nora-App erfolgt. Über diese Anwendungssoftware, die jeder Smartphonenutzer kostenlos aus dem Google Play Store (Android) oder Apple App Store (iOS) herunterladen und installieren kann, sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst überall in Deutschland im Notfall erreichbar. Über die App können Notrufe abgesetzt werden, ohne sprechen zu müssen. Das ermöglicht Menschen mit eingeschränkten Sprach- und Hörfähigkeiten den direkten Kontakt zu den Leitstellen.

„Nora“ nutzt die Standort-Funktion des Mobilgeräts, um den Einsatzort möglichst genau an Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zu übermitteln. Die Helferinnen und Helfer sind so in der Lage, beispielsweise eine Unfallstelle schnell zu finden, auch wenn die Person, die den Notruf abgibt, selber nicht genau weiß, wo sie/er sich befindet. Wie bei den Notrufnummern von Polizei (110) und Feuerwehr (112) gilt aber auch bei der Nora-App, dass diese nur dann genutzt werden darf, wenn ein Notfall oder eine Gefahrensituation vorliegt. Dies war in Lienen offensichtlich weder am Samstag noch am Montag der Fall.

Notruf: Bei Missbrauch drohen diese Strafen

Im Gespräch mit den WN wird Polizeisprecherin Heikel Piepel deutlich: „Das ist kein Spaß. Jeden dieser Fälle verfolgen wir und bringen ihn zur Anzeige“. Des Weiteren ergänzt Piepel, dass durch den Missbrauch des Notrufs die Einsatzfähigkeit von Feuerwehr und Polizei negativ beeinträchtigt werde. Wenn es also zu einem echten Notfall kommt, sind die Kräfte weniger gut erreichbar.

Die Polizei nimmt die beiden Vorfälle zum Anlass, darauf hinzuweisen, dass es sich bei Fake-Notrufen nicht um einen „dummen Streich“ handelt. Wiederholte Verstöße gegen die Nutzungsbedingungen können zu einer Sperrung der Nora-App und im Falle nachweisbarer missbräuchlicher Nutzung auch zu strafrechtlicher Verfolgung führen. Wer einen Notruf über 110, 112 oder die Nora-App absetzt, ohne dass eine Gefahrensituation vorliegt, macht sich nach Paragraf 145 Strafgesetzbuch schuldig. Das Vergehen wird mit einer Geldstrafe bis hin zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr bestraft.

In der Vergangenheit ist es bereits zu vergleichbaren Missbräuchen gekommen. So wurden zum Beispiel die Einsatzkräfte in Greven per Notruf-App in die Irre geführt.