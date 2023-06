Schützenfest in Lienen: Alle Termine im Überblick

Vom 30. Juni bis 2. Juli 2023 findet wieder das traditionelle Schützenfest in der guten Stube am Dorfteich in Lienen statt. In diesem Jahr ist eine neue Attraktion im Festprogramm enthalten.

Vom 30. Juni bis zum 2. Juli ist Schützenfest in Lienen. Zuvor findet am 9. Juni das Königsschießen statt.

„Die Vorfreude auf das Schützenfest in Lienen ist schon jetzt riesengroß“, wie Tobias Elsäßer, 1. Vorsitzender des Schützenverein Lienen von 1893, im WN-Gespräch verrät. Erstmals weist in diesem Jahr eine Strohpuppe, die zentral am Verkehrskreisel hinter dem Feuerwehrhaus in Lienen platziert wurde, auf das bevorstehende Schützenwochenende hin. Diese wurde gemeinsam mit einigen Helfern an einem Nachmittag fertiggestellt.

Die Vorbereitungen für das Lienener Schützenfest, das vom 30. Juni bis 2. Juli am Dorfteich gefeiert wird, laufen bereits auf Hochtouren. Der Schützenverein hat wieder einmal keine Kosten und Mühen gescheut und ein attraktives Festprogramm auf die Beine gestellt. „Meine Highlights am Schützenwochenende sind das Kinderschützenfest und die Partys, für die wir mit DJ Felix und der Liveband Impress die passende Musik an den Start bringen werden“, berichtet Tobias Elsäßer. Doch bevor es mit dem Schützenfest losgeht, muss beim Königsschießen am 9. Juni zunächst der beste Schütze ermittelt werden. Los geht es um 18 Uhr an der Aldruper Diele (Meckelweger Straße 2) mit dem Ausholen des Königspaares. Im Anschluss wird an der Vogelstange der neue beste Schütze ermittelt. Musikalisch untermalt wird der Abend durch den Musikverein Lienen.

Schützenfest Lienen beginnt am Freitag

Das Kinderschützenfest bildet am Freitag, 30. Juni, von 14 bis 18 Uhr, den Auftakt für das traditionelle Liener Schützenfest. Zu der Feier sind alle Kinder herzlich eingeladen, so der Liener Schützenverein. Neben der Ermittlung des Kinderkönigspaares werden den Mädchen und Jungen zahlreiche Spiele angeboten, bei denen es auch Preise zu gewinnen gibt.

Ebenfalls am Freitag wird es um 19 Uhr ein Bierkönigschießen für jedermann an der Vogelstange am Dorfteich geben. „Das ist das erste Mal, dass unser Schützenverein das Bierkönigschießen an der Stange anbietet“, erklärt der erste Vorsitzende. Bislang sei dies nicht gegangen, weil man nicht die Möglichkeiten dazu gehabt habe. Eine Party mit DJ Felix im Festzelt, die um 20 Uhr beginnt, rundet den ersten von drei Schützentagen in Lienen ab.

Schützenfest in Lienen: Das Programm am Samstag

Am Samstag, 1. Juli, treten die Schützen um 14 Uhr am Haus des Gastes an, um ihr Königspaar mit Hofstaat auszuholen. Um 16 Uhr beginnt das Kaiserschießen an der Vogelstange. „Daran beteiligen sich der Schützenverein Lienen von 1893, der SV Meckelwege, der SV Lienen-Holzhausen, der SV Amkenheide, der SV Kattenvenne von 1900 und der SV Ringel von 1904“ so Elsäßer.

Nach der Kaiser- und Königsproklamation um 19 Uhr beginnt um 21 Uhr die Schützenparty am Dorfteich mit der Liveband Impress. Der Eintritt ist für alle Besucherinnen und Besucher frei. Auch an allen anderen Tagen erhalten die Gäste kostenlosen Zutritt zu den Veranstaltungen, die mit dem Liener Schützenfest zu tun haben.

Liener Schützenfest: Sonntag ist Familientag

Der dritte Tag des Schützenfestes am Sonntag, 2. Juli, steht ganz im Zeichen der Familie. Um 11 Uhr findet ein Freiluft-Gottesdienst am Barfuß-Park statt. Die Schützen treten dann um 13.30 Uhr gemeinsam mit dem Musikverein Lienen und dem Spielmannszug TV Hohne am Haus des Gastes an, um das neue Königspaar auszuholen. Im Anschluss daran erfolgt der Umzug durch das geschmückte Dorf mit der Kranzniederlegung am Ehrenmal um circa 15 Uhr. Bereits seit 14 Uhr wird die Cafeteria geöffnet sein und ab 16 Uhr beginnen die Platzkonzerte.

Auch die Tombola startet um 16 Uhr. Um 18 Uhr erfolgt das traditionelle Ständchen am Königstisch durch den Musikverein Lienen und den Spielmannszug TV Hohne. Um 19.30 Uhr beginnt die Party im Schützenzelt. Alle Bürger und Gäste Lienens sind herzlich eingeladen, zusammen mit den Schützen das diesjährige Dorf-Schützenfest ausgiebig zu feiern, heißt es abschließend in der Mitteilung des Schützenverein Lienen von 1893. Weitere Informationen zu den bevorstehenden Feierlichkeiten gibt es auf der Homepage des Schützenvereins.