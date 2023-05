„Niemand muss Angst haben“

Corona hat alle kräftig durchgeschüttelt. Die Familie Baulmann kam in dieser Zeit zu der Erkenntnis, dass sie ihr Seniorenheim in Lienen nicht mehr fortführen wird.

„Corona hat uns gezeigt, dass wir nicht unendlich hier arbeiten können“, sagt ein sichtlich berührter Norbert Baulmann im WN-Gespräch, als er die Beweggründe für den Verkauf des Seniorenheims Baulmann in Lienen nennt. Die Institution befindet sich seit 45 Jahren in Familienbesitz. Zusammen mit seiner Frau Monika Brokamp-Baulmann hatte der 64-Jährige hier 35 Jahre lang die Zügel in der Hand.

Auch zwei seiner Töchter, Joana Baulmann (30) und Nora Epp (34) arbeiten in dem Seniorenheim an der Iburger Straße 24 in Lienen. Die Ältere von beiden hat vor fünf Jahren die Leitungsposition ihres Vaters übernommen, als dieser seine wohlverdiente Rente antrat. Die 34-Jährige ist hochschwanger und erwartet in sechs Wochen ihr zweites Kind. Vor diesem Hintergrund machten sich die Baulmanns schon vor einiger Zeit Gedanken um die Zukunft der Einrichtung.

Sander Pflege übernimmt das Seniorenheim Baulmann

Nach intensiven Überlegungen und Beratungen fasste die Familie den Entschluss, das Seniorenheim zu verkaufen. Bei der Betriebsversammlung erfuhren die rund 85 bis 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Entscheidung. „Es war ein sehr emotionaler Moment und es flossen viele Tränen“, berichtet Norbert Baulmann, dem dieser Schritt nicht leichtgefallen ist. Für ihn stand fest, dass er „das Lebenswerk seiner Eltern“ auf gar keinen Fall einer großen Kette überlassen wollte.

Bei der Suche nach einem geeigneten Käufer stieß er auf die Sander Pflege GmbH, die ihren Sitz in Emsdetten hat. Seine Tochter Nora hatte dort ihre Ausbildung absolviert. „Gunnar Sander kenne ich schon sehr lange“, berichtet Baulmann. Mit dem 50-Jährigen führte er viele intensive Gespräche, und schließlich wurde man sich einig. Die Sander Pflege GmbH, die unter anderem auch an den Standorten Lotte, Hörstel und Ledde vertreten ist, wird zum 1. Juli das Lienener Seniorenheim übernehmen.

Norbert Baulmann ist froh, dass die Sander Pflege GmbH das „Lebenswerk seiner Eltern“ übernimmt. Foto: Dario Teschner

Mitarbeiter des Seniorenheims in Sorge

Obwohl man den Mitarbeitern zusicherte, dass alle Arbeitsverträge fortgeführt würden, habe das Thema in der Belegschaft für Gesprächsstoff gesorgt. Nicht wenige Beschäftigte arbeiten dort bereits seit 15 bis 20 Jahren. Der eine oder andere sei aufgrund der bevorstehenden Übernahme in Panik geraten. Aber: „Niemand muss Angst haben“, macht Norbert Baulmann auch im WN-Gespräch noch einmal deutlich und fügt an: „Ich bin davon überzeugt, dass Gunnar Sander das Seniorenheim in unserem Sinne weiterführt.“

Während Nora Epp in Kürze in Mutterschutz geht, werden Monika und Joana Baulmann, genauso wie alle anderen Mitarbeiter, dem Seniorenheim auch nach der Übernahme erhalten bleiben. „Es ist gut und wichtig, dass sie bleiben, denn sie bringen jede Menge Wissen, Erfahrungen und Kontakte mit. Die Übernahme ist eine herausfordernde Aufgabe, denn das Seniorenheim Baulmann hat bekanntermaßen einen sehr guten Ruf in der Region, den es zu halten gilt“, erklärt Gunnar Sander.

Geschäftsführer Gunnar Sander von der Sander Pflege GmbH übernimmt zum 1. Juli das Seniorenheim Baulmann in Lienen und freut sich über das Vertrauen, welches ihm die Familie Baulmann entgegenbringt. Foto: Dario Teschner

GMP übernimmt das Gebäude des Lienener Seniorenheims

Im Zuge des Verkaufs an die Sander GmbH musste auch geklärt werden, wer Eigentümer des Gebäudes der Residenz wird. Auch darauf gibt es bereits eine Antwort. Das Unternehmen GMP aus Nordhorn, das auch Inhaber des Seniorenzentrums Gempt in Lengerich ist, wird die Anlage in Lienen, in der aktuell 63 Menschen wohnen, übernehmen.

Die Baulmanns sind froh, dass sie mit Gunnar Sander jemanden gefunden haben, der das Seniorenheim in ihrem Sinne weiterführt. Vater Norbert blickt voller Stolz zurück auf das hier Geleistete. „Besonders die Feste, wie etwa die Feier zum 40-jährigen Jubiläum oder die alljährlichen Sommerfeste, die vor Corona stattfanden, werden mir stets in Erinnerung bleiben“. Zum Schluss verspricht er: „Ich gehe aus Lienen nicht weg und bei hier anstehenden Feierlichkeiten bin ich natürlich immer dabei“.