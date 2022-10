Lienen setzt voll auf Lengerich

Lienen/Kattenvenne

In Sachen Abwasserentsorgung wird Lienen sein Schicksal wohl in die Hände Lengerichs legen. Der Planungs- und Bauausschuss stimmte am Montagabend mit großer Mehrheit für den Vorschlag der Verwaltung, das komplette Abwasser aus Lienen und Kattenvenne künftig per erneuerter Druckrohrleitungen nach Lengerich zur dortigen Kläranlage zu pumpen.