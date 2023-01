Sportzentrum mit "Baum des Jahres" verschönert

Das Sportzentrum von SW Lienen am Postdamm hat im Zuge einer Umgestaltungs- und Pflanzaktion ein neues Gesicht erhalten. Dabei spielte auch der Baum des Jahres 2022 eine wesentliche Rolle.

Mitarbeiter des Bauhofs haben gemeinsam mit Vertretern des Sportvereins Schwarz-Weiß Lienen den Eingangsbereich am Sportzentrum verschönert.

Die Umgestaltungs- und Pflanzaktion wurde bereits in 2022 geplant und erfolgte in der vergangenen Woche innerhalb von zwei Werktagen, wie Mike Tschee, der für den Fachbereich Bauen und Planen bei der Gemeinde Lienen zuständig ist, auf WN-Nachfrage mitteilt.

Hecke als natürlicher Wind- und Sichtschutz

Für das Vorhaben wurden unter anderem diverse Beete aufbereitet und mit neuen Weißen Wildrosen bestückt. Eine 50 Meter lange Hecke, die an der Strecke des Barfußparkes gestanden hat, musste wegen des Umbaus zum Fitness-Pfad umziehen. Sie steht nun auf dem Sportplatz von Schwarz-Weiß Lienen und soll als natürlicher Wind- und Sichtschutz im Bereich des Kunstrasenplatzes dienen.

Des Weiteren wurden bei der Pflanzaktion zehn Rotbuchen eingesetzt. Der Baum, der aus der Familie der Buchengewächse stammt, ist überall in Europa heimisch, wo das Klima überwiegend feucht und kühl ist. Die Buche prägt hierzulande als häufigster Laubbaum das Bild der Wälder und man findet sie vom Tiefland bis in die Alpen.

Welche Zeit eignet sich für eine Pflanzaktion am besten?

Rotbuchen können theoretisch das ganze Jahr gepflanzt werden – solange der Boden frostfrei ist. „Es ist ratsam, sie im Frühjahr oder Herbst einzusetzen, denn die milden Temperaturen und die Niederschläge fördern einen guten Start“, erklärt Mike Tschee von der Gemeinde Lienen.

Regen gab es in den ersten Januar-Wochen zu genüge (die WN berichtete). Ab dem Herbst hören die Zweige und Äste der Bäume auf zu wachsen. Bei Bodentemperaturen von sieben bis acht Grad Celsius ist das Wurzelwachstum aber noch aktiv. Da das Wetter mitspiele und der Frost zurzeit nicht länger als eine Woche andauere, habe man sich in Lienen kurzfristig dazu entschlossen, die Umgestaltungs- und Pflanzaktion durchzuführen, so Tschee.

Worauf muss man beim Pflanzen eines Baumes achten?

Zunächst wurden pro Baum zwei bis drei stabile Stützböcke in das jeweilige Pflanzloch gerammt und erst dann konnte der Nachwuchs eingesetzt werden. Das Loch wurde anschließend mit dem Bodenaushub gefüllt und der Baum mit Stricken an den Pfeilern befestigt. „Der kleine Baum darf sich im Wind nicht zu sehr bewegen“, berichtet Mike Tschee.

Zu guter Letzt mussten die gepflanzten Laubbäume gut angegossen werden. Der Regen der vergangenen Tage half dabei und sorgte zudem dafür, dass die Hohlräume im Boden geschlossen wurden. So bekommen die Wurzeln einen guten Kontakt zur Erde, was wiederum der Nährstoffaufnahme zugutekommt.

Klimawandel: Rotbuche zum "Baum des Jahres" gekürt

Extreme Trockenperioden und Staunässe stecken besonders junge Rotbuchen, aber auch andere Baumarten nicht gut weg. Darum müssen sie davor geschützt werden. „Im vergangenen Jahr haben wir 20 Obstbäume gepflanzt, die wir zwei bis drei Mal die Woche bewässern mussten, aufgrund mangelnden Niederschlags“, erinnert sich der Mann vom Lienener Bauamt. Die jungen Zweige der Rotbuche sind graubraun, im Alter trägt der Laubbaum dann eine glänzend glatte silbergraue Rinde.

Das „Rot“ im Namen bezieht sich nicht auf die Herbstfärbung, sondern auf die leicht rötliche Färbung des Holzes. Die Rotbuche kann ein stattliches Alter von bis zu 300 Jahren erreichen und wurde zum zweiten Mal nach 1990 von der Silvius-Wodarz-Stiftung zum Baum des Jahres 2022 gekürt. Mit der Wiederwahl soll auf den Klimawandel aufmerksam gemacht werden.